Erasmus+: comment faire une bonne lettre de motivation pour partir étudier à l'étranger?

Tu as envie de te lancer dans la grande aventure Erasmus+? Tu as déjà trouvé les destinations et universités dans lesquelles tu aimerais étudier? Il est alors temps de compléter ton formulaire d'inscription! En plus de renseigner diverses informations utiles, tu devras écrire une lettre de motivation expliquant à ton établissement scolaire pourquoi il devrait te laisser partir à l'étranger. Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de ton côté et décrocher la destination de tes rêves.

1. Soigner l'accroche

Dès les premières lignes, la personne qui te lit doit avoir compris qui tu es et pourquoi tu postules. Pour ce faire, il ne faut pas forcément une phrase d'accroche hyper originale, mais plutôt quelque chose de simple qui résumera ton projet.

Ex : "Etudiante en droit européen, je souhaiterais faire un Erasmus+ en Allemagne afin de me familiariser avec le système juridique de la première économie européenne."

2. Bien se présenter

Tu auras déjà dû fournir un relevé de notes à ton université ainsi qu'un résumé de ton parcours scolaire, mais n'hésite pas à te présenter de façon un peu plus personnelle en début de lettre de motivation, conseille le site L'Etudiant. Détaille par exemple le projet que tu as présenté dans la phrase d'accroche et en quoi il est important pour toi.





En quoi le cursus que tu es en train de suivre t'a-t-il donné envie de faire un Erasmus? Qu'as-tu envie de faire plus tard et comment l'Erasmus va-t-il t'y aider? Fais-tu des activités extrascolaires qui appuieraient tes motivations?

3. Le coeur de la lettre: les bons arguments

L'université dans laquelle tu étudies souhaite surtout s'assurer que tu ne prends pas l'Erasmus pour des vacances et que tu vas réellement mettre à profit cette expérience internationale pour apprendre des choses qui te serviront plus tard. Fournis-leur de bons arguments. Comment? En essayant de répondre à ces différentes questions dans ta lettre:

- Pourquoi choisir cette destination en particulier? Que va-t-elle t'apporter? Que vas-tu y trouver que tu ne trouverais pas dans une autre destination?

- Qu'as-tu déjà fait pour te préparer? Es-tu actuellement en train de suivre des cours de langues supplémentaires pour améliorer ton niveau?

- Qu'est-ce que tu attends de cet Erasmus? Quelles sont les valeurs du projet Erasmus+ qui te plaisent particulièrement?

- En quoi cette expérience te sera-t-elle utile dans ta vie future? En quoi est-ce cohérent avec ton projet d'études et/ou de carrière?

4. Montrer que tu t'es renseigné

Globalement, beaucoup d'étudiants avanceront les mêmes arguments. Pour te démarquer, n'hésite pas à parler des spécificités des programmes que tu convoites. Montre que tu t'es renseigné sur l'université pour laquelle tu postules. Qu'a-t-elle de spécial? Propose-t-elle des choses auxquelles tu n'aurais pas accès dans d'autres? Pourquoi est-ce nécessaire que tu ailles dans cet établissement-là précisément? En quoi les cours proposés sont parfaits pour toi?

Sans pour autant te transformer en agence de voyage, n'hésite pas à montrer que tu t'es renseigné sur la destination en elle-même, dont le coût de la vie par exemple. Si tu as déjà parlé avec d'autres étudiants qui ont fait un Erasmus dans cette ville, n'hésite pas à le mentionner, en disant pourquoi cela t'a conforté dans ton choix.

5. Être authentique

Des exemples de lettres de motivation toutes faites existent sur le web, mais on te conseille vivement de rédiger ta lettre toi-même. Mieux vaut une lettre un peu moins bien formulée mais authentique qu'une lettre qui sonne faux. Tu peux bien sûr t'inspirer de ce que tu trouves, mais tu dois absolument y mettre ta patte. De même, ne mens pas. Être le plus sincère possible te permettra d'être en cohérence avec ton projet tout au long du parcours.

6. Être consciencieux

Rédiger une bonne lettre de motivation ne se fait pas en 10 minutes. Cela demande du temps et quelques recherches... N'hésite pas à la recommencer plusieurs fois si elle ne te convient pas. Idéalement, elle doit tenir sur une page et doit aller droit au but. Mets-toi à la place de la personne qui te lit et ne dit pas en 10 phrases ce qui pourrait être dit en une. Ne répète pas non plus le même argument sous plusieurs formes différentes. Il n'est pas nécessaire d'avoir des tonnes d'arguments, tu peux en avoir moins mais bien les mettre en avant. Enfin, veille, comme pour toutes les lettres que tu enverras, à bien éliminer toutes les fautes d'orthographe.