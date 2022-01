Les sorties scolaires d'un jour à nouveau autorisées en maternelle, primaire et secondaire à partir de lundi

Les circulaires qui détaillent les conditions dans lesquelles s’effectuera la rentrée de lundi dans l’enseignement obligatoire a été envoyée aux écoles ce vendredi midi.

Pour les élèves de maternelle et de primaire, on y apprend que les sorties scolaires d'une journée sont à nouveau autorisées dans le respect des règles en vigueur dans la société et au sein du secteur d'accueil de l'activité. Les activités extra-muros avec nuitées restent, par contre, suspendues jusqu'au congé de carnaval.

Rappelons que, pour le reste, les mesures en vigueur avant les vacances de Noël restent d’application, à savoir le port du masque à partir de la 1e primaire dans les espaces intérieurs, une attention permanente à la ventilation et l’installation de détecteurs de CO2, et l’invitation aux parents à réaliser des auto-tests sur leurs enfants avant la rentrée du 10 janvier et, ensuite, une fois par semaine.

Il a aussi été décidé cette semaine de simplifier la stratégie de testing et de tracing. Les enfants d’une classe sont désormais considérés comme des contacts à bas risque en cas de contamination d’un élève. Si un contact à haut risque a eu lieu en dehors de la classe et que l’enfant doit être mis en quarantaine pour cette raison, il peut quitter cette quarantaine pour aller à l’école. Enfin, une classe sera désormais fermée si elle compte 4 contaminations (ou que 25% du groupe est touché). Cette quarantaine durera 5 jours.

Dans le secondaire aussi, les sorties scolaires d'une journée sont à nouveau possibles dans le respect des protocoles en vigueur. Pour ces élèves-là aussi, les sorties extra-muros avec nuitées sont suspendues au moins jusqu'au congé de carnaval.

Les autres mesures prises avant Noël restent valables: masques, ventilation, détecteurs de CO2. Une invitation est également lancée aux parents de faire réaliser des auto-tests par leurs enfants, avant cette rentrée puis une fois par semaine.

Rappelons enfin que les quarantaines sont supprimées pour les vaccinés et raccourcies pour les autres, et que la procédure de fermeture des classes “emergency brake”) n’est plus d’application.