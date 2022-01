Erasmus+ : 5 critères pour bien choisir sa destination

Après les examens vient généralement la période, plus réjouissante, où les étudiants postulent pour partir en Erasmus. Mais comment bien choisir sa destination ? Comment faire le tri entre les destinations proposées par sa faculté ? On fait le point.

1. Définir ton objectif

Quel est l'objectif de ton Erasmus ? Si c'est apprendre une langue étrangère, commence donc par rayer de la liste les pays dans lesquels tu ne pourras pas pratiquer cette langue. Fais aussi le point sur le niveau que tu cherches à atteindre. Si tu cherches à avoir un anglais parfait, il peut être plus prudent de partir dans une ville anglophone plutôt que de se contenter de parler avec des étudiants étrangers dans une ville lambda.

2. Faire une liste des cours qui te plaisent

Un des critères qui doit entrer en ligne de compte est bien entendu le choix des cours. Opte pour des cours qui te plaisent, en lien avec ton futur projet professionnel. Ils te sembleront beaucoup plus facile à suivre et rendront ton expérience plus agréable.

3. Se renseigner sur les villes qui te plaisent

Trouver des cours qui t'intéressent, c'est bien, mais les suivre dans un pays qui te tente également, c'est mieux. Tous les étudiants ont une destination fétiche. Cela peut-être une ville qu'ils ont toujours voulu découvrir sans en avoir l'occasion, ou un pays auquel ils ne pensaient pas forcément avant de voir la liste des destinations proposées. En tous les cas, avant de partir tu dois vraiment te renseigner sur les destinations. Peut-être vas-tu déchanter en réalisant que la destination qui te plaisait n'est finalement pas si géniale que ça ou peut-être vas-tu être conforté dans ton choix. Une bonne préparation est en tout cas de mise histoire de ne pas être confronté à de mauvaises surprises une fois sur place.

En ces temps de pandémie, il peut aussi être utile de savoir si le pays vers lequel tu te diriges a tendance à vite fermer ses frontières en cas de recrudescence de Covid. Cela te permettra d'anticiper au mieux les divers désagréments que tu pourrais rencontrer.

4. Le coût de la vie

Il s'agit d'un critère beaucoup plus terre à terre, mais qui a toute sa place. Certes, tu bénéficieras d'une bourse, mais le voyage ne sera pas gratuit pour autant. Un étudiant qui n'a pas beaucoup de réserve financière ne devrait donc pas opter pour les destinations les plus chères, au risque d'être frustré une fois sur place.

5. Bien se connaître

Tu n'aimes généralement pas partir en vacances trop loin ? Tu as du mal à sortir de ta zone de confort ? Il est peut-être plus prudent d'opter pour une destination plus proche de toi. En effet, en cas de souci, il te sera plus facilement possible de rentrer quelques jours te ressourcer. Partir plus loin a de quoi paraître attirant, mais cela ne conviendra pas à tout le monde. Bref, avant de choisir une destination, tu dois dresser une liste de ce que tu peux accepter ou pas, en fonction de ton caractère. Certes, l'Erasmus te fera évoluer, mais opter pour de trop grands changements en une fois peut être très déroutant.