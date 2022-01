Grève d'enseignants à la Haute École de la Province de Liège: des examens reportés

Le syndicat CGSP pointe cette fois encore un manque de moyens, la vétusté de certains locaux et l'absence de concertation sociale. Selon la CGSP, il manque actuellement 40 équivalents temps plein pour atteindre un taux moyen d'encadrement identique à celui des autres départements de la HEPL.

Les enseignants demandent l'engagement d'un renfort de quatre équivalents temps plein pour le second quadrimestre, des salles de classe chauffées et équipées en suffisance sur un même site et le respect des dispositions légales en matière de concertation sociale. Le collège de direction de la Haute Ecole de la Province de Liège a réagi par communiqué de presse lundi, tenant à rappeler les dispositions déjà mises en œuvre selon lui au sein du département des sciences de la motricité depuis le début de l'année académique.

"En matière d'infrastructures, la Haute Ecole occupe le site d'Angleur, en raison des inondations et de l'indisponibilité du site de Gloesener", explique la HEPL. "En matière de personnel, parce qu'elle est soucieuse d'apporter le meilleur encadrement pédagogique aux étudiants, la Province de Liège veille depuis toujours à allouer aux dépenses de personnel une part bien supérieure à celle fixée dans les dispositions décrétales". Plusieurs enseignants ont ainsi récemment été engagés.

"Toutes ces décisions sont prises dans le plus grand respect de la concertation sociale", précise encore l'école, qui dit devoir tenir compte des réalités budgétaires.

En ce qui concerne la grève de lundi, la direction s'est engagée à ce qu'aucun étudiant ne soit lésé par rapport aux examens. "Le report des examens à la date du 31 janvier doit permettre à une très large majorité d'étudiants de terminer leur session en janvier. Comme nous le pratiquons déjà, pour les cas covid ou les quarantaines, les examens qui ne peuvent être présentés seront réorganisés à une autre date. Il en sera évidemment de même pour les étudiants dans l'impossibilité de se présenter le 31 janvier". Les étudiants devront par ailleurs reprendre les cours début février.