"Des taux d’absentéisme historiquement élevés" : il n'y a jamais eu autant d'absents dans les écoles secondaires

Comme on s'y attendait, le nombre d’absences dans les écoles a fortement augmenté, tant dans le fondamental qu’en secondaire. C’est ce que confirme le dernier baromètre réalisé par le Segec (Secrétariat général de l’enseignement catholique) en date du 18 janvier 2022.

Dans les écoles maternelles et primaires, on est passé de 2,5% à près de 5% (4,8) des directions absentes. Dans les rangs des enseignants, 14% manquent maintenant à l’appel (pour 8,3% la semaine passée). Et on compte également 14% d’absents parmi les élèves (pour 8,2% une semaine plus tôt).

"Ce sont des taux d'absentéisme historiquement élevés et comparables à ceux enregistrés à la fin du mois de novembre 2021", constate le directeur général, Etienne Michel.

Le relevé du secondaire est du même acabit. Plus de 18% (18,6) des directrices et directeurs ne sont pas au poste (on venait de près de 13% en date du 11 janvier). Concernant les élèves et les enseignants, les classes se vident dans la même proportion que chez les petits avec un taux de 14% d’absents.

"Ce sont les taux d'absentéisme les plus élevés jamais atteints depuis le début de nos prises de mesure, à savoir en octobre 2020", a encore commenté Etienne Michel.