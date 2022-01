Erasmus: voici les destinations favorites des étudiants francophones belges

L'Ares, qui rassemble les acteurs de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, a publié ce jeudi une note d'information concernant les mobilités étudiantes. Plusieurs aspects ont été analysés, comme l'évolution du nombre d'étudiants et de membres du personnel à opter pour un séjour à l'étranger ou encore les domaines dans lesquels les mobilités étaient les plus fréquentes. Mais ce n'est pas tout. L'Ares s'est également intéressée aux destinations les plus prisées des étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En Europe

Sur base des données de 2014-2018, il apparaît que les destinations les plus choisies par les étudiants francophones pour un Erasmus+ sont, dans l'ordre, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Ces trois pays sont suivis de près par l'Italie et l'Allemagne.

A noter que les destinations évoluent selon le type de mobilité : l'Espagne est ainsi la destination la plus choisie pour les études alors que la France est la plus choisie pour les stages.

Dans le monde

Hors Europe, au niveau des mobilités FAME, le Canada est la destination la plus choisie par les étudiants francophones. Au niveau de la deuxième place, la Chine et les Etats-Unis sont au coude-à-coude. La Chine est plus prisée pour les études alors que les Etats-Unis le sont plus pour les stages.

Parmi les autres pays hors Europe qui attirent les étudiants de FWB, on peut citer le Chili, le Japon ou encore le Mexique.