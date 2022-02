Pour prendre de bonnes notes, faut-il utiliser un stylo ou un ordinateur ?

Depuis toujours, deux camps s'affrontent : ceux qui prennent note à la main et ceux qui privilégient l'ordinateur. Mais, au fait, lequel est le plus efficace ?

Selon une étude américaine réalisée en 2014 par Mueller et Oppenheimer, les étudiants qui prennent note à la main ont plus de chances de s'en sortir aux examens. Pour en venir à cette conclusion, ils ont demandé à deux groupes d'étudiants de prendre des notes à partir d'une vidéo de 30 minutes. Le premier utilisait un stylo, le deuxième un ordinateur. Résultat : les deux groupes se souvenaient des détails de la vidéo. Toutefois, lorsqu'il s'agissait de comprendre ce qu'il s'était passé, le groupe qui avait pris note à la main obtenait de meilleurs résultats que l'autre.

Ces résultats s'expliquent de façon assez logique : les étudiants qui prennent des notes à l'ordinateur ont tendance à écrire tout ce que le professeur dit, sans s'attarder sur la compréhension des idées. "Les mots d'un enseignant sortent directement des oreilles des étudiants à travers leurs doigts de frappe, sans s'arrêter dans un traitement de fond", résumait Susan Dynarski, professeur d'éducation à l'Université du Michigan. "Les étudiants qui prennent note à l'ordinateur déclarent le faire car les notes sont bien présentées et plus faciles à relire et réviser. Mais aussi pour la rapidité de frappe du clavier. Ils sont ainsi rassurés de ne pas oublier de points importants du cours", explique Thierry Olive, directeur de recherche au CNRS, dans un récent article de The Conversationconsacré à cette thématique.

Toutefois, selon l'expert, d'autres études ont prouvé une meilleure mémorisation avec un ordinateur. "Il est donc délicat de tirer des conclusions des études publiées à ce jour, tant certaines études diffèrent."

Quelles techniques utiliser pour prendre de bonnes notes ?

Prendre des notes à l'ordinateur n'est pas forcément mal, à condition de respecter certaines règles. En effet, si beaucoup d'experts conseillent de prendre note à la main, c'est parce que, généralement, l'étudiant résume déjà les idées en le faisant. Prendre note à la main implique toujours un traitement des informations qui aide à la compréhension du cours. Mais rien ne t'empêche de faire pareil en prenant note à l'ordinateur ! Plutôt que de noter tout ce que le professeur dit, tu peux résumer ses idées, tout en soignant déjà la mise en page. "Il est possible de prendre de bonnes notes à l'ordinateur", confirme Oppenheimer. "Même si celui-ci favorise les mauvaises habitudes."

Ne pas se laisser distraire pendant la prise de notes. Utiliser un ordinateur en cours encourage les formes de distraction, ce qui nuit évidemment à la concentration. Pire, être à côté de quelqu'un qui joue sur son ordinateur pendant les cours a aussi des effets néfastes. Selon une étude réalisée par des chercheurs de York et de McMaster, les étudiants qui font plusieurs choses sur l'ordinateur pendant qu'ils écoutent le cours sont moins concentré que les autres. Pour en venir à cette conclusion, ils ont demandé à deux groupes d'étudiants de suivre une conférence. Certains devaient accomplir quelques tâches sur ordinateur tout en écoutant la conférence, les autres pouvaient s'y concentrer pleinement. Comme prévu, ceux qui faisaient plusieurs choses en même temps, ont obtenu 11% de moins à un test. Plus étonnant, les élèves qui pouvaient voir l'écran des étudiants multitâches ont, eux, aussi obtenu un score inférieur que les autres. Pourtant, ils avaient reçu l'autorisation de se concentrer pleinement sur la conférence.

Faire un mix des deux techniques. Cela peut paraître évident, mais les deux techniques ont leurs limites. Noter des équations sur l'ordinateur est ainsi impossible, tout comme faire des flèches ou des liens vers d'autres points du cours. Par contre, prendre note à la main quand le professeur parle vite est également délicat et prendre des notes "propres" est difficile. Bref, pour mettre toutes les chances de son côté, il ne faut pas hésiter à utiliser des techniques différentes, selon le cours. Mais toujours en résumant les idées plutôt qu'en notant tout mot à mot.