La Wallonie va créer une grille indicative des loyers pour le logement étudiant

Une première subvention de 280.000 euros sera octroyée dans ce cadre au Centre d'Études en Habitat durable (CEHD). Ce montant permettra, outre l'engagement du personnel nécessaire à la mise en œuvre des étapes de ce processus, la création d'un site internet et d'une campagne de communication. Une première enquête auprès des bailleurs institutionnels, des étudiants koteurs et des différentes universités sera également menée afin de cibler davantage les spécificités du logement étudiant qui pourront être prises en compte dans la prochaine grille.

Concrètement, cette enquête, principalement en ligne, s'adressera aux étudiants koteurs des différentes universités et hautes écoles présentes sur le territoire wallon. Parallèlement, les bailleurs institutionnels (universités, hautes écoles, SLSP disposant de logements étudiants, promoteurs immobiliers et agences immobilières spécialisés sur le segment étudiant) seront contactés afin de recueillir des informations sur le nombre et le type de logements mis sur le marché, les prix pratiqués selon le type de logement et le calcul des charges.

"La croissance de la population étudiante que connaît la Wallonie depuis une vingtaine d'années a pour conséquence de créer une pression sur le marché locatif privé des kots qui réagit alors en augmentant ses prix. Cette grille indicative fournira une fourchette raisonnable de prix des biens sur le marché et des capacités financières des étudiants tout en garantissant une juste rémunération du bailleur", a commenté le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.