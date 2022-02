Envie de tester l'unif ? C'est bientôt la semaine des cours ouverts pour les rhétos

Le passage du secondaire au supérieur n'est pas évident pour tout le monde. Un choix d'études, ce n'est pas toujours une évidence. Un changement de ville, c'est parfois une épreuve. Un changement de potes, n'en parlons pas. Et vu la quantité de travail qui s'annonce, c'est parfois effrayant. Mais c'est possible de s'y préparer un petit peu ! Durant le congé de détente (Carnaval), les Hautes Ecoles et universités du pays ouvrent leurs portes aux rhétoriciens qui s'apprêtent à les rejoindre.

Les différentes institutions ont commencé à communiquer sur cette semaine particulière pour les campus. "L’Université libre de Bruxelles vous ouvre ses salles de cours durant la semaine de carnaval. Vous pourrez ainsi y découvrir nos études de Bachelier, rencontrer et interroger la communauté étudiante, poser vos questions à des spécialistes de l'information et de l'orientation, découvrir nos campus et participer à des ateliers", annonce l'université bruxelloise sur son site internet.

L'UCLouvain propose des guides d'un jour pour les élèves du secondaire. "Passe une demi-journée en compagnie d’une étudiante ou d'un étudiant de la faculté de ton choix ! Il ou elle t’accompagnera aux cours, te guidera sur le campus et te fera découvrir les multiples facettes de sa vie étudiante", propose l'Université Catholique. Vous hésitez sérieusement entre plusieurs facultés ? Vous pouvez combiner les cours ouverts avec l’un des ateliers d’orientation du Centre d’information et d’orientation (CIO) de l’UCLouvain.

Il est également possible de prendre place sur les bancs des Hautes Ecoles. Du lundi 14 au vendredi 18 mars, la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) ouvre ses classes et amphithéâtres (éducation spécialisée, assistante sociale, animation socio-culturelle et sportive, ingénieur Industriel, ingénieur industriel, sage-femme, etc.). L'école invite les jeunes à passer une demi-journée ou une journée entière en immersion dans l’institut de leur choix.

Prenez garde à bien vous inscrire si c'est nécessaire. Le nombre de places est parfois limité. Voici quelques informations pratiques pour vous aider.

ULB

Du 28/02 au 04/02

Les informations pour l'ULB

UMons

Du 28/02 au 04/02

Les informations pour l'UMons

ULiège (et Gembloux)

Du 02/03 au 04/03

Les informations pour l'ULiège

UCLouvain

Louvain-la-Neuve : du 28/02 au 04/03

Bruxelles Woluwe : du 28/02 au 04/03

Bruxelles Saint-Gilles : du 28/02 au 04/03

Mons : du 02/03 au 04/03

Charleroi : du 28/02 au 03/03

Tournai : du 14/02 au 17/02 et du 28/02 au 03/03

Saint-Louis Bruxelles : du 28/02 au 04/02

Les informations pour l'UCLouvain

HELMo

Du 14/03 au 18/03

Les informations pour HELMo

Haute Ecole Galilée

IHECS : du 27/02 au 03/03

ECSEDI-ISALT : du 28/02 au 04/03

ISSIG : du 03/03 au 04/03

ISPG : du 03/03 au 04/03

Les informations pour la Haute Ecole Galilée