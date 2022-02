Un établissement belge dans le Top 10 mondial des universités de moins de 50 ans

Dans ce classement, les universités sont jugées sur l'ensemble de leurs missions essentielles (enseignement, recherche, transfert de connaissances et ouverture internationale) afin de fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées disponibles.

Le classement de 2022 comprend 539 universités, contre 475 en 2021. Au total, 74 pays figurent dans le tableau, contre 68 l'année dernière. Et la Belgique accroche une place du Top 10. Créée en 2003 après une fusion de trois institutions différentes, l'UAntwerp se trouve à la 7e position de cette édition 2022.

Pour la première fois cette année, l'université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) est la meilleure jeune université du monde. La Nanyang Technological University de Singapour, qui était en tête l'an dernier, retombe donc à la deuxième place.

À noter que Hong Kong compte trois établissements dans le Top 10, plus que tout autre territoire, tandis que la France est le pays le plus représenté dans le Top 20, avec cinq établissements.