E-mails pornographiques, comportements inappropriés... Un autre professeur de la KU Leuven pointé du doigt

Ce jeudi, "Het Laatste Nieuws" a publié une enquête qui révélait qu'un professeur de la faculté de lettres de la KU Leuven avait eu des comportements déplacés, à la fois à l'égard de ses collègues mais également d'étudiantes. "Cela va de remarques sexistes envoyées à des collègues via des mails pornographiques, à des comportements inappropriés envers des étudiantes", explique le journal flamand, qui a pu consulter 71 mails envoyés par le professeur et qui a interrogé d'anciens collègues et étudiant(e)s.

Toujours selon le journal, il semblerait que le professeur "sévisse depuis des années". Les principaux faits remontent en effet à la période 2010-2015. A l'époque, il avait été sanctionné. Mais un nouveau rapport a ensuite été rédigé contre le professeur en 2018. Cette année-là, une étudiante raconte que le professeur s'est approché d'elle dans un café de la faculté, lui a caressé les cheveux et lui a dit qu'il "ne l'oublierait pas". Elle a aussitôt rendu compte de ces faits à la cellule spécialisée de l'université, qui a alors ouvert une enquête informelle, en toute confidentialité.

Par communiqué de presse, la KU Leuven a confirmé qu'elle était au courant du rapport de 2018. "Une médiation a été ouverte avec le professeur. Le processus se poursuivra jusqu'en septembre 2022", explique-t-elle. "Des entretiens ont été menés avec les collègues du professeur, afin qu'ils se sentent en confiance pour signaler tout incident. Mais depuis que la médiation a été lancée, nous n'avons plus eu de signalements le concernant."

L'université tient toutefois à rappeler que tous les étudiants et membres du personnel doivent continuer à dénoncer les comportements inappropriés au sein de l'université. "Un comportement transgressif n’est jamais acceptable, ni avant ni maintenant", déclare Liesbet Heyvaert, doyenne de la faculté de littérature.

Contacté par HLN, le professeur a reconnu qu'il avait "commis des fautes".

Avant cela, un autre professeur de la KU Leuven, de la faculté des Sciences cette fois, avait aussi été incriminé pour des comportements déplacés.