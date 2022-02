Pas d'étudiant actuellement en Erasmus en Ukraine, indiquent les universités francophones

Les six universités ont confirmé qu'aucun de leurs étudiants n'était actuellement en Ukraine dans le cadre de leurs études.

Selon le ministère ukrainien de l'éducation, 76.500 étudiants étrangers sont en ce moment présents en Ukraine et vivent l'invasion russe de l'intérieur. La plupart d'entre eux viennent d'Afrique ou d'Asie, principalement d'Inde, du Maroc, du Nigéria, de Turquie ou encore d'Egypte.

Toutefois, en tant que pays partenaire du programme Erasmus+, l'Ukraine accueille aussi des étudiants européens. Nous avons donc contacté les différentes universités francophones belges afin de savoir si certains de leurs étudiants étaient en ce moment en Erasmus en Ukraine. Les six universités - l'UCLouvain, l'ULB, l'UNamur, l'UMons, l'ULiège et Saint-Louis - nous ont répondu que, non, aucun étudiant francophone n'était actuellement en Ukraine dans le cadre de ses études.

L'ULB et l'UCLouvain ont tenu à préciser qu'elles étaient en train de contacter les étudiants en mobilité présents dans les pays limitrophes de l'Ukraine afin de leur apporter le soutien nécessaire.

Les universités invitent par ailleurs les étudiants ukrainiens actuellement en Belgique à faire appel à leurs services d'aide s'ils en ressentent le besoin.