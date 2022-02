Le professeur de la Faculté des lettres de la KU Leuven, qui a été mis en cause la semaine dernière en raison de rapports faisant état de comportements transgressifs, n'enseigne plus pour le moment, indiquent lundi le journal estudiantin Veto et l'université.

Le prof de la KU Leuven mis en cause pour propos transgressifs n'enseigne plus

Het Laatste Nieuws a évoqué jeudi dernier les faits présumés. De 2010 à 2018, le professeur se serait rendu coupable de comportements transgressifs, allant de remarques sexistes à des collègues à des approches inappropriées d'étudiants.

En attendant, le professeur n'enseignera plus. "Des questions ont été soulevées à la fois par le personnel et les étudiants après l'article de presse", explique l'université. "Afin de rétablir la paix et la sérénité, il a été décidé que le professeur n'enseignerait plus ses matières."

Selon Veto, il s'agit de deux cours ce semestre. Un programme de remédiation est programmé pour l'enseignant jusqu'en septembre, il est maintenu.

L'université n'a pas souhaité donner d'autres informations sur le dossier.