Jan Danckaert élu comme recteur ad interim de la VUB

Le conseil d'administration de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a élu Jan Danckaert comme recteur ad intérim jusqu'à la rentrée académique 2022-2023. Le professeur de physique de 58 ans succède à Caroline Pauwels, qui a démissionné de ses fonctions pour raisons de santé. Jan Danckaert est professeur de physique et actif au sein des facultés de Sciences de l'ingénieur et Sciences de bio-ingénieur. Il fait partie de l'équipe de vice-recteurs autour de Caroline Pauwels depuis 2016. En tant que vice-recteur en charge de l'enseignement et de l'accompagnement des étudiants, il s'est concentré sur l'intégration de l'enseignement en présentiel et en ligne.

"Dans les mois à venir, Jan Danckaert se concentrera sur le fonctionnement d'EUTOPIA European University, l'alliance de dix universités en Europe, la poursuite de la croissance de la VUB en tant que référence en matière de recherche et de développement, l'approche résolue et la prévention des comportements inappropriés indésirables et le bien-être du personnel et des étudiants", indique la VUB dans un communiqué.