Les masques tomberont aussi ce lundi dans l'enseignement supérieur

Suite aux décisions prises par le Codeco (Comité de concertation) de ce vendredi, la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), annonce la fin de l’obligation du port du masque à partir de ce lundi 7 mars.

"Dès septembre 2021, nous avions fait le choix d'imposer le port du masque dans les établissements afin de garantir la continuité des apprentissages et des évaluations pour les étudiants et les apprenants. Cela nous a permis de connaître une année académique presque normale", souligne la ministre dans son communiqué.

La fin de l’obligation du port du masque actée ce jour marque la fin de la dernière restriction en vigueur dans l’enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale.

Les établissements devront cependant continuer à assurer une ventilation optimale des locaux.

En dehors des locaux de cours et des bâtiments des établissements, les règles relatives au port du masque dans la société en fonction des différents secteurs (par exemple pour les lieux de stage) s'appliqueront.

"Les étudiants, les professeurs et le personnel académique ont vécu pendant deux ans au rythme du virus. Si nous pouvons aujourd'hui faire tomber le masque, c'est aussi grâce au large respect des règles constaté sur le terrain. Je remercie chaleureusement les membres du personnel des établissements pour leur engagement, et félicite les étudiants de s'être adaptés aux conditions parfois inédites dans lesquelles les activités d'apprentissage et d'évaluation ont dû se tenir", conclut Valérie Glatigny.