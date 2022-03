"Une libération", "moi, je vais continuer à le mettre": des étudiants réagissent face à la levée du port du masque dans les auditoires

A partir de ce lundi 7 mars, le masque n'est officiellement plus obligatoire dans les auditoires de l'enseignement supérieur. Une nouvelle qui a suscité plusieurs types de réactions.

"Une libération"

Certains ont été directement ravis de cette décision. Sous notre post Facebook annonçant le changement, les jeunes parlaient majoritairement d'une "très bonne nouvelle" et d'une "libération". "On va pouvoir respirer normalement", se réjouissait Gautier. "Mes oreilles ne vont plus souffrir", plaisantait Perrine. Pour d'autres, c'était l'occasion où jamais de voir "la vraie tête des profs" ou encore les têtes de leurs camarades d'auditoire. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'étudiantes plaisantaient également sur le fait qu'elles allaient enfin pouvoir ressortir leurs rouges à lèvres. "Pour moi, ne plus porter le masque est une libération", nous explique Clémence. "C'était quand même très contraignant, comme par exemple la buée constante sur les lunettes. Après presque deux ans, ça fait vraiment du bien de ne plus devoir le mettre toute la journée". "C'est vrai que ça va être un sacré changement", concède Alexia, "mais ça va faire tellement du bien au moral".

"ça va faire bizarre"

Si certains étudiants sont très à l'aise avec le fait de se débarrasser de cette protection, d'autres reconnaissent que ça va leur faire "bizarre". "Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je pense qu'il nous faudra un temps d'adaptation. Mais les êtres humains sont capables de s'adapter rapidement à toutes sortes de situations. Donc dans quelques jours, ça nous paraîtra totalement normal de ne plus le porter", prédit Morgane.

"Je suis super contente de laisser tomber le masque, mais ça m'angoisse quand même un peu", nous dit Julie. "On va voir entièrement mon visage après presque plus de deux ans sans que ce soit le cas. On est à nouveau visible. C'est perturbant. J'ai l'impression que je vais devoir faire doublement attention à ce que je donne comme image."

"Je ne sais pas trop quoi en penser", concède Lucie. "Cela me paraît trop beau pour être vrai. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à mes prochains cours. Je pense que je regarderai ce que font les autres."

"Je continuerai à le mettre"

D'autres se montrent plus prudents. Lisa, par exemple, "ne voit pas de différences entre vendredi passé et ce lundi matin". "Je continuerai à porter mon masque en cours en fonction des personnes que je vais côtoyer. Si autour de moi en auditoire on le porte, alors je le mettrai. J'écouterai aussi l'avis de mes différents professeurs. J'ai beaucoup de cours en petits groupes où on est proches de l'enseignant et certains sont plus âgés. Je pense qu'il faut respecter l'avis de ceux qui nous entourent." Rappelons que ceux qui le veulent peuvent bien entendu continuer à porter le masque en auditoire. Ce lundi matin, Lisa nous précise avoir eu cours dans une classe de 27 personnes, où un tiers des personnes portaient encore le masque. "Je ne l'ai pas porté du coup", dit-elle. Mais elle se réserve le droit de le remettre lors d'autres cours si la configuration change.

Plusieurs étudiants sont plus catégoriques et craignent de se retrouver en grands groupes sans porter le masque. "Personnellement, je continuerai à le mettre, tout simplement parce que je vis avec des personnes à risques", affirme Héloïse.