Non, les étudiants russes ne sont pas exclus des universités belges

Les étudiants et étudiantes russes ne sont pas exclus des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a tenu à démentir jeudi sur Twitter l'Ares, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

"Ces derniers jours, des informations ont été diffusées par les autorités russes faisant état d'une prétendue exclusion d'étudiants et d'étudiantes des universités européennes et pointant spécifiquement la Belgique", regrette l'Ares dans un communiqué publié sur le réseau social Twitter. "Il s'agit d'accusations mensongères participant à la campagne de propagande et de désinformation russe", martèle la fédération des établissements d'enseignement supérieur de la Belgique francophone.

Aucun étudiant russe n'est ainsi exclu et l'Ares assure apporter son "soutien à la communauté étudiante, qu'elle soit ukrainienne ou russe. Nous défendons activement la liberté d'étudier, d'enseigner et de contribuer aux recherches scientifiques, valeurs qui sont au cœur de nos missions et de celles de nos établissements".

Les relations académiques avec les universités russes suspendues

Plus tôt dans la journée, les rectrices et recteurs des universités belges, réunis au sein du Conseil des recteurs (CReF) et du Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR), ont annoncé suspendre formellement les relations académiques avec les universités russes soutenant l'invasion de l'Ukraine.

Concrètement, les étudiants en échange en Russie ou en Belgique peuvent poursuivre leur année académique en cours, mais "les futurs échanges d'étudiants ne seront par contre plus organisés aussi longtemps que ces universités soutiendront des violations flagrantes de valeurs démocratiques". Rectrices et recteurs belges précisaient toutefois que les étudiants russes individuels qui choisissent de venir étudier dans une université belge restaient les bienvenus.