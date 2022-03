Des étudiants tirent le bilan de deux années de Covid

Une contribution de Kézia Herreman, membre de l'Etincelle, un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire.

Il y a deux ans jour pour jour, le 11 mars 2020, le premier décès dû au Covid-19 était annoncé par le SPF Santé publique. S’en suivait une crise sanitaire majeure où se sont enchainées diverses mesures qui ont bouleversé notre quotidien : confinements, port du masque, couvre-feu, fermeture des commerces et de l’horeca, suspension des cours, etc. Des mesures vécues différemment par chacun. Mais qu’en pensent les étudiants deux ans plus tard, maintenant que la grande majorité des mesures sont levées et que la vie reprend petit à petit son cours? Nous sommes partis à la rencontre de Soline, Benjamine, Aleyna et Pauline étudiantes à l’UCLouvain, afin de recueillir leur ressenti sur les années particulières que l’on vient de vivre.

Durant la crise, Soline était une éternelle optimiste; elle se disait à chaque fois que ça allait aller. Elle était par exemple persuadée que tout allait rouvrir dans les prochaines semaines, avant de vivre une déception à chaque conseil national de sécurité. Mais cette manière de penser qui lui permettait de tenir le coup face à toutes les restrictions qui étaient imposées. Pour elle, c'était une parenthèse de deux ans dans nos vies et elle espère que ça ne recommencera jamais. "Je me sens finalement grandie de cette épreuve", conclut-elle. Elle regrette toutefois que les questions autour du Covid (mesures, vaccination) ait fortement divisé les gens.

Benjamine, quant à elle, nous confie en rigolant que c’est grâce au Covid qu’elle a réussi ses études puisqu’elle a consacré moins de temps à ses sorties et plus de temps à étudier. Elle nous a quand même confié se sentir stressée "parce que toutes les mesures ont été levées du jour au lendemain" (notamment le port du masque). Elle a encore du mal à se dire que tout ce qui a été mis en place pour nous protéger prend fin alors que le virus circule et tue toujours. Cependant, elle avoue ressentir une certaine libération. Pour elle, la fin du port du masque signifie la fin de toute cette histoire. Mais d’un autre côté, elle regrette qu’il n’y ait pas plus de solidarité envers les personnes fragiles dans la vaccination. "C'est important de les protéger", dit-elle.

Aleyna, pour sa part, est contente que les mesures prennent fin mais elle a peur qu’on les réinstaure dans le futur. "Je me sens libre, mais pour combien de temps ?" Selon elle, la levée des mesures a finalement été assez rapide. "J'ai peur d'un reconfinement", dit-elle. La jeune femme préfère être moins libre sur le long terme mais que la lutte contre le Covid soit efficace plutôt que revivre ce qu’on a vécu lors des premiers confinement, où on a été libérés pendant l’été puis reconfinés par après. "Mentalement ça nous tue", dit-elle. Pour Aleyna, il n’est donc pas certain que ce soit la fin de toute cette saga. En outre, elle regrette que les mesures ne soient pas similaires au sein de l’Europe et trouve que ça n’a pas de sens que les restrictions soient différentes en France, par exemple.

Pour finir, Pauline nous partage un sentiment de soulagement et de libération. Elle a l’impression que c’est irréel de retrouver une vie normale, sans masque, ni tracas, comme si le Covid était fini. Pauline se sent heureuse, elle évoque le premier jour sans masque où tout le monde était de bonne humeur : « Ça fait du bien au moral de voir que tout ça est derrière nous.»

Même si la pandémie n’est pas encore terminée, on constate la présence d’un sentiment partagé de soulagement chez les étudiants. C’est une véritable renaissance pour eux de constater la levée des mesures, de pouvoir retrouver leurs vies d’avant. En espérant que la situation va continuer à évoluer positivement !