Les étudiants congolais venus d'Ukraine demandent à continuer leurs études en Belgique

"On s'est concentré sur les étudiants à l'est du pays. On a construit un réseau pour aller chercher ces jeunes et on les a récupérés à la frontière avec la Pologne", a expliqué Dido Lakama, coordinateur de l'ASBL Change. Ils étaient 7 et ont été logés dans un hôtel bruxellois. Ils sont depuis 12 à être hébergés ensemble. Ces jeunes qui se trouvent à Bruxelles sont entrés en contact avec d'autres étudiants congolais qui ont fui l'Ukraine et qui sont arrivés par d'autres moyens dans le pays. Ils sont au total environ 48 dans ce groupe.

Les étudiants congolais ont dénoncé des traitements différenciés durant leur fuite qu'ils ont qualifié de racistes. "On faisait d'abord passer les femmes et les enfants, mais au fur et à mesure les Noires restaient", a raconté Axel, un étudiant en informatique.

En Belgique, malgré leurs visas étudiants ukrainiens en règle, ces étudiants ne peuvent pas être enregistrés et bénéficier de l'accueil. "Nous voulons pouvoir finir nos études comme les Ukrainiens", a plaidé Ruth, une étudiante en médecine.

"L'Espagne vient d'accorder le même statut à tous ceux qui viennent d'Ukraine, que ce soit des Ukrainiens ou des personnes de pays tiers vivant en Ukraine, et la Belgique a la latitude de faire de même et de permettre aux étudiants de continuer leurs études", a relevé Esther Kouablan, directrice du Mrax (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie). Elle envisage de déposer une plainte collective.

Sur la base de la directive européenne sur la protection temporaire, l'Office des étrangers enregistre pour l'instant seulement au centre du Heysel les personnes de nationalité ukrainienne, celles ayant obtenu dans le pays le statut de réfugié ainsi que leurs proches. Des juristes se penchent sur la question d'un élargissement éventuel.

Les étudiants congolais qui ont sollicité des universités ont jusqu'à maintenant été déboutés. Ils ont notamment pointé des refus au niveau de l'Université libre de Bruxelles (ULB). En écho à la guerre en Ukraine, l'institution s'est dite prête à aider en lien avec son coeur de mission, l'enseignement et la recherche. Elle a reçu en réponse plusieurs centaines de demandes en quelques jours. Il a en conséquence été décidé de se limiter aux jeunes qui n'avaient plus de pays vers lequel se tourner, à savoir les étudiants de nationalité ukrainienne et ceux qui ont été reconnus comme réfugiés dans le pays, ainsi que les étudiants russes et biélorusses dissidents.

"On intègre les étudiants dans les cursus de cours et les chercheurs, doctorants et académiques dans nos laboratoires", explique Nicolas Dassonville, porte-parole de l'ULB. "Vu qu'on est déjà mi-mars, on met surtout en place pour les étudiants des programmes spécifiques avec du français langue étrangère et de l'anglais. Ils peuvent aussi suivre les cours de nos facultés comme étudiants isolés. S'il y a une maîtrise de la langue suffisante et si l'université est en capacité de le faire, ils pourraient passer certains examens." Depuis l'ouverture des demandes d'inscriptions en urgence par formulaires vendredi, plus de 70 dossiers sont en cours de traitement, pour une cinquantaine d'étudiants et une vingtaine de professeurs et de chercheurs. Plus de 115 offres d'hébergement ont de plus été proposées en quatre jours au sein de la communauté de l'ULB.