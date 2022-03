Accueil Belgique Enseignement Les trois quarts des étudiants entrepreneurs se trouvent en Flandre Le succès du dispositif chez les francophones grandit aussi, mais il reste trop méconnu. ©Shutterstock Monique Baus Journaliste service Belgique

Il ne faut pas attendre la fin de ses études pour se lancer, estime Davita. Plus tôt on commence, plus tôt on peut apprendre de ses erreurs." "J'ai beaucoup aimé cette idée d'être maître et créateur de son destin",...