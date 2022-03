Accueil Belgique Enseignement Harcèlement à l'UCLouvain: le recteur présente ses excuses et lance le programme "Respect" Françoise Tulkens, juge honoraire à la Cour européenne des droits de l'homme, présidera un comité d'experts indépendants. ©BELGA Annick Hovine Journaliste

Les semaines passent et les langues se délient sur le sexisme et les faits de harcèlement sexuel à l'œuvre sur le campus de Louvain-la-Neuve, en particulier à l'égard de chercheuses et de doctorantes. Début février, le climatologue de renom, Jean-Pascal van Ypersele, professeur à l'UCLouvain, avait...