Les facultés vétérinaires remettent en question le concours en fin de première

Monique Baus Journaliste service Belgique

Faut-il restreindre l'accès à certaines études supérieures, notamment pour préserver la qualité de l'enseignement ? Sans un refinancement conséquent de l'enseignement supérieur, cette question concerne de plus en plus de filières. Les facultés de médecine vétérinaire figurent parmi celles qui imposent déjà un filtre, comme la médecine et dentisterie et les ingénieurs civils. Depuis cinq ans, un concours est organisé en fin...