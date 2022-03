Accueil Belgique Enseignement Pourquoi la réforme du calendrier scolaire n’est pas la priorité du moment en Flandre L'attention des acteurs de l'enseignement en Flandre est retenue par un autre dossier que celui de la refonte du calendrier: la pénurie de professeurs et d'enseignants. ©BELGA Jacques Hermans Journaliste

La réforme du calendrier scolaire aura peut-être lieu en Flandre. Mais elle n'est pas prioritaire aujourd'hui. Un autre défi, plus urgent, y retient l'attention des acteurs de l'enseignement. En effet, la Flandre manque cruellement d'enseignants. Aujourd'hui plus qu'hier, la pénurie de professeurs et d'instituteurs frappe les écoles de plein...