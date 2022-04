Les étudiants en psychologie clinique diplômés en 2022 dispensés de stage

Les étudiants en psychologie clinique et en orthopédagogie clinique qui seront diplômés en 2022 pourront demander leur agrément de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien sans avoir dû pour ce faire effectuer un stage professionnel. La Chambre a adopté jeudi à l'unanimité un projet de loi en ce sens porté par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

L'obligation de suivre un stage professionnel ne devra être satisfaite qu'à partir de l'année académique 2022-2023.

En raison de la crise du Covid et de l'absence de gouvernement de plein exercice jusqu'à octobre 2020, la mise en œuvre de la procédure d'agrément des maîtres de stage et des services de stage a demandé plus de temps qu'initialement prévu. Il y a actuellement trop peu de maîtres de stage et de services de stage agréés pour répondre à la demande.