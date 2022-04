L'ULiège va coordonner un réseau international de recherche sur la migration

Le réseau Imiscoe se compose de 61 instituts de recherche basés en Europe et au-delà.

L'université de Liège (ULiège), à travers son Centre d'études de l'ethnicité et des migrations (Cedem), devient le coordinateur du réseau européen Imiscoe (International Migration Research Network). C'est le plus grand réseau de recherche interdisciplinaire d'Europe dans le domaine des études sur la migration, l'intégration et la diversité, a annoncé lundi l'ULiège.

Ce lundi, le coordinateur d'Imiscoe, le professeur Peter Scholten de l'Université Erasmus de Rotterdam, a passé le relais à un duo de l'ULiège composé du professeur Jean-Michel Lafleur et du docteur Daniela Vintila. L'équipe est complétée par Angeliki Konstantinidou et le docteur Mélanie De Winter, qui s'occuperont de la gestion journalière de l'organisation.

Le réseau Imiscoe se compose de 61 instituts de recherche basés en Europe et au-delà. Il couvre diverses disciplines comme la sociologie, les sciences politiques, l'économie, le droit, la démographie, l'administration publique, la géographie et l'histoire. Imiscoe organise chaque année divers événements scientifiques, dont une conférence internationale rassemblant plus de 1.000 chercheurs du monde entier.

L'ULiège en assurera la coordination durant quatre ans.

"Le Cedem est l'un des membres fondateurs d'Imiscoe. Au fil des ans, nous avons organisé un nombre important d'activités dans ce réseau et en sommes devenus un des piliers", relève Marco Martiniello, directeur de recherches FNRS et directeur du Cedem.

La nouvelle équipe s'engage à maintenir la réputation dont jouit le réseau à ce jour ainsi qu'à "renforcer sa présence en dehors d'Europe et à encourager la recherche sur les thématiques liées à la discrimination, un des plus grands défis auquel font face nos sociétés", poursuit le professeur Lafleur.