Vouloir devenir avocat, étudier par coeur... Les 10 plus grands clichés sur les études de droit

Dans le premier numéro de notre nouvelle série, nous nous sommes intéressés aux études de droit. Pour répertorier les principaux clichés liés à ces études, nous avons interrogé plusieurs étudiantes et étudiants en droit, de plusieurs écoles. Ceux-ci ont partagé avec nous les clichés qu'ils avaient le plus souvent entendus au cours de leur cursus. Ils ont également donné leur avis sur chacun d'entre eux.

1. Tous les étudiants en droit veulent devenir avocats

"Bon, moi, je corresponds totalement au cliché car je suis devenu avocat", s'amuse Tom, diplômé de droit à l'ULiège. "Mais dans ma promo, deux tiers des étudiants ont fait autre chose qu'avocat."

"Je n'ai pas du tout envie de faire le barreau", affirme d'emblée Charlotte, étudiante en master de droit à l'ULB. "Je me vois plutôt à la police ou comme juriste dans une association qui répond à mes valeurs."

"Je trouve triste qu'on perpétue ce cliché", avance même Anahita, étudiante à l'ULiège. "Certains étudiants en droit qui voulaient faire avocat à la base peuvent se sentir perdus quand ils se rendent compte que ça ne les attire plus." Des étudiants nous ont confié que ce cliché était involontairement exprimé par leurs professeurs. Il n'est, selon eux, pas rare qu'ils laissent échapper un: "quand vous serez avocat..." en commençant leur phrase. "Cela me fait lâcher direct", affirme une étudiante.

Mais il suffit de jeter un petit coup d'oeil au site du SIEP, le service d'information sur les études et professions, pour se rendre compte de la multitude de carrières qui s'offrent aux étudiants en droit. "Les compétences et la polyvalence du juriste sont fort appréciées par les entreprises privées, ainsi que par les fonctions publiques nationale et internationale", peut-on lire sur le site. "Le droit regroupe ainsi trois grands secteurs de métiers : le secteur public, les auxiliaires de justice et les juristes indépendants. Sans oublier la criminologie, la recherche et l'enseignement qui ont également besoin de professionnels pouvant jongler avec les connaissances juridiques."

Et sa variante : "Tu vas défendre des criminels?"

Pour ceux qui veulent devenir avocat, un autre cliché a la dent dure : la fameuse phrase "ah, alors tu vas défendre des criminels?". En posant la question, certaines personnes ajoutent le nom de criminels connus, considérés comme indéfendables par l'opinion publique. Cette question excède littéralement les futurs avocats qui, entre parenthèses, ne veulent pas tous travailler dans le pénal. "Je n'en peux vraiment plus d'entendre ça," explique Anahita. "Premièrement, on ne met pas de couteau sous la gorge d'un avocat pour l'obliger à défendre telle ou telle personne. Certains acceptent, d'autres pas. De plus, tout être humain a le droit d'être défendu devant la justice. C'est primordial en démocratie. L'avocat qui défend une personne dangereuse ou qui l'a été travaille aussi à sa réhabilitation pour qu'une fois sa peine purgée il puisse être réinséré dans la société et ne plus causer de tort. Donc on peut le voir sous plusieurs angles et pas simplement comme "l'avocat du diable"."

2. Les étudiants en droit étudient tout par coeur, tout le temps

"Comme dans toutes les études, il y a des cours qu'on doit étudier par coeur, d'autres qui demandent qu'on fasse appel à une logique spécifique", explique Tom, diplômé de droit à l'ULiège.

"Parfois, les gens pensent qu'on étudie nos codes par coeur et qu'on peut, uniquement avec le numéro de l'article, dire de quoi il parle", s'amuse Diane. "C'est complètement faux. On peut les avoir à l'examen donc ça ne sert à rien de les étudier par coeur. On doit plutôt comprendre la logique dans les articles."

3. Les étudiants en droit n'ont pas beaucoup de mal car tout est dans leur code

Paradoxalement, un autre cliché qu'on nous a beaucoup cité est qu'il suffit d'avoir son code pour réussir. Pour Elisabeth, étudiante en master de droit à l'UCLouvain, "c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à chercher dans nos codes. Mais il n'y a pas que ça." "S'il suffisait d'avoir un code, tout le monde réussirait ses études de droit", ajoute Charlotte. "Il y a une méthode à avoir. Et les professeurs nous demandent de faire appel à une logique particulière, pas simplement de restituer des articles tels quels", approuve Tom.

4. Les étudiants en droit se baladent toujours avec leurs codes sous le bras

La légende voudrait qu'on puisse facilement reconnaître un étudiant en droit car il se balade constamment avec ses codes en mains. "C'est un peu vrai, on doit parfois avoir nos codes avec nous pendant le cours, mais on ne se balade pas tout le temps avec, sinon on se casserait le dos. C'est hyper lourd", indique Diane, qui a fait son bachelier de droit à l'EPHEC.

"Perso, je ne les prenais presque jamais", ajoute Elisabeth. "Et je ne suis pas la seule à avoir la flemme de me trimballer un code de 2kg". "Certains profs nous demandaient de venir avec nos codes", se souvient Tom. "Mais on pouvait aussi les trouver sur internet. Donc je ne les prenais pas toujours."

5. Si on veut faire du droit, il faut forcément aller à l'université

On peut travailler dans le domaine du droit sans forcément faire l'université. Beaucoup de hautes écoles proposent des bacheliers en droit en 3 ans. En revanche, pour devenir avocat par exemple, il faut obligatoirement un diplôme universitaire. C'est également le cas pour le huissier de justice, entre autres. Mais un parcours de trois ans en haute école permet déjà denombreuses possibilités.

"J'ai fait un bachelier en droit en haute école puis un master non universitaire", explique Maréva. Aujourd'hui, elle est collaboratrice chez un huissier de justice. "Je fais la même chose que des personnes qui ont un master universitaire. Pour faire mon travail, un bachelier suffit. Je ne regrette absolument pas de ne pas avoir fait l'unif'. J'ai essayé mais ce n'était pas pour moi."

6. Il y a une compétition entre les étudiants en droit

Une idée reçue souvent citée est qu'il y aurait une compétition entre les étudiants en droit. "C'est faux", explique Elisabeth. "Chaque année, les étudiants partagent leurs notes", explique-t-elle.

"On m'avait dit qu'il y avait une super mauvaise ambiance, que des étudiants allaient jusqu'à faire exprès de passer des notes de cours avec des fautes pour induire les gens en erreur", explique Marie, étudiante en droit à l'UCLouvain. "Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais vu ça en trois ans. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide."

"Il y a beaucoup de solidarité dans notre amphi", commente aussi Malko, étudiant en master de droit à l'ULiège. "On se partage les synthèses, les notes de cours. J'ai moi-même participé à la création d'une plateforme qui partage les synthèses de cours. Depuis le Covid, quasi tous les étudiants en droit l'utilisent. Aucune mauvaise note ne tourne."

7. Les étudiants en droit sont hautains

"C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu", soupire Tom. "Dans ma promo, il y avait des personnes hautaines, mais généraliser est une erreur. On ne se la pète pas forcément parce qu'on fait des études de droit", dit-il. "Je me suis fait plein d'amis dans ma promo qui sont des gens tout à fait normaux."

"Au fil du temps, on peut se surprendre à avoir des comportements de 'Madame ou Monsieur ", 'je sais tout mieux que tout le monde'", avoue pour sa part Anahita. "En tout cas, j'en ai déjà été coupable. Mais je ne pense pas qu'on puisse blâmer un seul profil d'étudiants!". "Certains étudiants réagissent parfois à ce que disent les autres en laissant entendre qu'ils connaissent la loi, mais ce n'est pas de la prétention", assure Malko.

"Les étudiants en droit ne se vantent pas plus que dans d'autres facultés", estime Victoria, étudiante en droit à l'UCLouvain.

8. L'étudiant en droit est toujours bien habillé

"C'est un peu vrai", explique Elisabeth. "Les garçons mettent souvent des chemises, les filles sont habillées élégamment. J'ai commencé un master dans une autre branche, et je remarque les étudiants ne s'habillent pas totalement pareil", explique Elisabeth.

Pour Charlotte, il est faux de dire que tous les étudiants sont toujours bien habillés. "Il y a des je-m'en-foutistes qui viennent au cours en training, des personnes plus classiques, et des gens qui viennent aux cours pour montrer leur dressing. Il y a vraiment de tout", explique-t-elle. "Perso, j'allais aux cours en jeans-pull et parfois même en short", explique Tom.

"Je pense que les étudiants en droit ont tendance à s'habiller plus classe, plus chic, surtout plus quand on grimpe dans les années", pense Malko, étudiant en bac de droit à l'ULiège.

Des étudiants nous ont quand même confié qu'ils avaient l'impression que certains professeurs les regardaient bizarrement lorsqu'ils venaient dans une tenue trop décontractée aux cours.

9. Les étudiants en droit sont issus de milieux riches

"Certains ont parfois l'impression que les étudiants en droit font ces études parce que leurs parents, avocats, les y ont poussés. Il y a ce sentiment que les étudiants en droit viennent d'une classe plus aisée. Mais c'est faux", explique Tom. "Il y a des personnes de toutes les classes sociales", poursuit-il. Certes, les codes peuvent parfois coûter cher, "mais il y a des solutions pour les avoir à prix réduits", explique-t-il.

"Personnellement, mes parents n'exercent aucune profession juridique. Et cela ne m'a pas empêché de faire ces études", précise Laura, étudiante en Master de droit à l'ULiège.

10. Les étudiants en droit vont tous bien gagner leur vie dès la fin de leurs études

"Je vais reprendre l'exemple de l'avocat, car j'ai moi-même choisi cette voie", note Tom. "Avant d'être avocat, il y a trois ans de stage à effectuer. Ces années de stage sont rémunérées mais soumises à des barèmes." Sur le site Strada Lex, on peut voir que la rémunération est de minimum 971,63 euros par mois la première année, 1295, 51 euros la deuxième et 1619,38 euros la troisième. "En général, les employeurs respectent les barèmes." On est loin des salaires que s'imaginent parfois les néophytes.

"Je travaille depuis 2 ans dans un métier lié au droit et on ne peut pas dire que je gagne mieux ma vie que mes amis qui ont fait d'autres études", ajoute une ancienne étudiante qui tient à rester anonyme. "Si on travaille pour des petites structures, on aura un moins bon salaire que si on est un avocat reconnu dans le milieu."

"A terme, certains gagneront bien leur vie, c'est vrai, d'autres moins. "Comme partout, ça dépend de l'endroit où on travaillera", conclut Tom. "Si vous visez uniquement l'argent, il vaut mieux vous réorienter", avertit Anahita.