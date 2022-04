La VUB lance un bachelier de langue anglaise en langues et littératures

Les matières générales seront enseignées en anglais et les étudiants pourront choisir deux langues principales (parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le néerlandais) qui seront alors la langue d'instruction pour tous les cours concernant ces deux langues.

À partir de la troisième année, les étudiants pourront rajouter une langue au programme, dont le chinois. Et le cursus se complètera par une expérience internationale de six mois.

"Les cours de littérature" porteront "principalement sur l'intermédialité et l'urbanité. En linguistique, l'accent" sera "mis sur le multilinguisme, la variation des langues et la relation entre la langue et la cognition". Ces spécialisations ne seront pas seulement explorées dans un ensemble renouvelé de matières générales, mais seront également abordées dans les cours spécifiques sur les six principales langues proposées, indique la VUB.