La 10ème édition du projet Move with Africa est lancée ! Participez à ce beau projet.

Initié par La Libre Belgique, Move with Africa est une action d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) destinée aux élèves et aux professeurs du 3ème degré de l’enseignement secondaire, quel que soit le réseau et quelle que soit la forme d'enseignement dans lequel ils sont inscrits, de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En lançant ce projet, La Libre souhaite avant tout sensibiliser un maximum de jeunes de tous horizons et de toutes origines aux problématiques Nord-Sud en permettant, entre-autre, à des écoles à indice socio-économique faible de participer à un projet de citoyenneté et de rencontres interculturelles.

En collaboration avec 7 ONG de renom, Iles de Paix, VIA Don Bosco, Entraide et Fraternité, RCN Justice et Démocratie, Défi Belgique Afrique, Asmae et Africapsud, l’objectif poursuivi est de faire prendre davantage conscience aux jeunes Belges de leur responsabilité d’acteurs citoyens du monde et de leurs capacités à “contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures”, comme le stipule le Décret Mission.

Au total, ce sont plus de 200 jeunes et leurs professeurs qui s’engageront dans un projet qu’ils développeront en partenariat avec l’une des ONG impliquées durant l’année scolaire, avant de s’envoler vers un pays d’Afrique pendant les congés de détente ou de printemps 2023. Les projets que les ONG/ASBL proposent répondent à des critères stricts et garantissant la sécurité des participant.e.s. Ils abordent des thématiques centrales du développement et placent la rencontre et l’échange interculturels au centre des actions entreprises dans le cadre de Move with Africa.

Si vous aussi vous souhaitez vous participer à ce beau projet, inscrivez-vous avant le 31 Mai à la 10ème édition de Move with Africa en remplissant le formulaire en ligne de candidature (https://dossiers.lalibre.be/mwa/inscription.php).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web du projet : https://dossiers.lalibre.be/mwa/index.php , ou veuillez prendre contact avec la coordinatrice du projet : Constance Frère, constance.frere@lalibre.be.

Move with Africa est un projet de La Libre Belgique soutenu par le Ministère de l’enseignement.