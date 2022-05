Grève du secteur public fin mai: quid dans les écoles?

Du côté francophone, la CSC Enseignement explique que les syndicats n'ont pas encore pris position alors qu'ils sortent de trois actions menées en trois mois pour réclamer un changement de cap de la politique scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une journée d'action nationale dans les services publics sera organisée le 31 mai par les syndicats, visant à dénoncer le "malaise général" dans le secteur.

Pour se joindre à cette journée, l'ACOD Onderwijs a déposé un préavis de grève pour le 31 mai, qui vaut pour tout l'enseignement flamand. "Il y avait beaucoup d'enthousiasme à prendre part à cette grève", a expliqué la secrétaire générale du syndicat socialiste flamand Nancy Libert.

Si le syndicat de l'enseignement se retrouve dans les exigences générales du personnel du secteur public - plus de pouvoir d'achat, de respect pour le dialogue social, d'investissements dans le secteur public et de respect pour les pensions -, il formule également ses propres doléances. "Nous voulons plus de personnel et le maintien de nos pensions", a précisé Mme Libert.

La dernière grève dans l'enseignement flamand remonte à 2018. On ignore si les syndicats flamands chrétien et libéral se joindront, eux aussi, à la grève.

Du côté francophone, les syndicats doivent encore prendre position, a confié à Belga Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. Trois actions viennent en effet d'être menées par les syndicats de l'enseignement pour réclamer un changement de cap de la politique scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La dernière remonte à jeudi où entre 10.000 et 15.000 enseignants et enseignantes ont défilé à Liège pour dénoncer la succession de réformes imposées à l'école, le nombre élevé d'élèves par classe, le poids de leur travail administratif, la volonté du gouvernement d'imposer une nouvelle procédure d'évaluation des enseignants, ainsi qu'un manque généralisé de moyens. Une manifestation similaire avait déjà été organisée en février à Bruxelles et en mars à Mons.