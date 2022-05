Rien qu'en Wallonie et à Bruxelles, 500 bâtiments scolaires doivent être reconstruits

Stress et procrastination: comment les étudiants vivent-ils le blocus?

Si "en mai, on fait ce qu’il nous plait", pour les étudiants, c’est une toute autre chose. Alors que les journées s’embellissent et se prolongent, le blocus pointe pour les étudiants et étudiantes du supérieur. Une période souvent crainte, anxiogène et éprouvante. Comment la vivent les étudiants ? Quels sont leurs ressentis et résolutions à l’approche des dates fatidiques ? Quatre étudiants témoignent.