Comment réussir son blocus et ses examens: nos conseils aux étudiants

Durant le blocus, cette période qui précède les examens, les étudiantes et étudiants d'université et de haute école sont souvent à la recherche de conseils pratiques pour les aider à étudier et réussir. "La Libre Etudiant" a rédigé quelques articles qui fournissent des astuces utiles aux jeunes.

Comment bien préparer son blocus?

Pour bien préparer leur blocus, les étudiants, qu'ils soient en bachelier ou en master, doiventélaborer un bon planning d'études. Pour les étudiants en première année d'enseignement supérieur, c'est souvent plus difficile de gérer son emploi du temps que pour les autres. Les études universitaires et études supérieures sont en effet différentes des études secondaires. Pour bien démarrer le blocus, sachez qu'il faut avoir terminé ses synthèses et remis en ordre ses notes de cours prises durant l'année scolaire. Vient ensuite l'étape des révisions et de l'étude. Combien de temps faut-il étudier par jour durant le blocus? Peu importe. En vérité, chacun doit suivre son propre rythme et être prêt à le modifier en cas de problèmes. Le tout est d'être bien organisé, encore plus pour ceux qui ont beaucoup de cours à gros crédits (ECTS) à étudier par coeur.



Comment étudier efficacement pendant le blocus?

Il existe plusieurs techniques qui permettent de bien mémoriser ses cours pendant le blocus. Il n'existe toutefois pas de technique meilleure qu'une autre favorisant la mémorisation. Peu importe celle que vous choisissez, sachez qu'il n'est pas du tout conseillé de fluoter son cours en étudiant. Cela fait partie des choses à éviter lorsque l'on révise. De même, il n'est pas du tout conseillé d'étudier avec son téléphone à portée de main. Même éteint, le téléphone peut empêcher l'étudiant de se concentrer.

Comment retenir plus facilement pendant le blocus?

Certains étudiantes et étudiants du supérieur prennent des vitamines pendant le blocus, afin de doper leur mémoire. Mais ce n'est pas la bonne solution. "Celui qui a une alimentation équilibrée n'a pas besoin de vitamines", a expliqué un pharmacien. Plutôt que de prendre des pilules ou des médicaments comme la rilatine ou le modafinil pour booster sa mémoire et resté éveillé plus longtemps pendant ces périodes tendues, il vaut mieux miser sur des solutions naturelles qui favorisent la mémoire, comme des aliments équilibrés. Rester éveillé plus longtemps ne signifie pas "mieux retenir" étant donné que le sommeil est essentiel pour assimiler les connaissances.

Comment savoir si on a bien retenu son cours?

Une fois que vous pensez avoir correctement retenu votre cours, il est temps de vous tester en recréant des épreuves factices. Ces techniques permettent de savoir à coup sûr si vous avez bien retenu votre cours. Même TikTok offre de bons conseils aux étudiants avant les examens. En effet, un compte a rappelé l'existence de la célèbre technique de la feuille blanche pour vérifier si on a bien assimilé toutes les connaissances.

Comment se concentrer pendant le blocus?

Certains jeunes apprécieront écouter de la musique en étudiant. Mais étudier en musique : est-ce une bonne ou mauvaise idée? La musique améliore la concentration. Mais à condition de ne pas écouter n'importe quoi. Certaines chansons aident à étudier alors que d'autres auront l'effet inverse.



Comment mieux gérer le stress en blocus?

Améliorer sa gestion du stress pendant les examens est essentiel étant donné qu'il s'agit d'une période angoissante où la vie étudiante est mise en pause. Diminuer son niveau de stress pendant le blocus passe par quelques étapes simples : des exercices de respiration, des pensées positives et une reconnection avec la nature. Ces exercices valent aussi pour lutter efficacement contre le stress avant un examen écrit ou oral.



N'oubliez pas non plus de prévoir des moments de pause durant votre étude. Si vous vous demandez que faire pour vous détendre en blocus, voici une liste de 10 activités que font généralement les étudiants. Pour ceux qui préfèrent regarder la télé, voici une liste de 10 séries courtes à regarder pendant le blocus.

Enfin, n'oubliez pas de faire du sport pendant le blocus. Quels sports faire pendant la période d'examens? Pendant combien de temps? Il n'y a pas de règle précise. L'idée est de s'aérer l'esprit et de profiter des bienfaits du sport sur la mémoire, la concentration et le sommeil.

Si vous êtes vraiment stressé et avez peur de ne pas réussir, gardez en tête qu'en cas d'échec aux examens, il vous sera toujours possible de vous rattraper lors des examens de passage de la session d'août. Certes, ce n'est pas très agréable de ne pas profiter pleinement des vacances et des congés, d'autant que certains feront des jobs étudiants pendant l'été, mais peu de personnes réussissent leur cursus académique sans jamais rater aucun examen.

Où étudier pendant le blocus?

Les bibliothèques des facultés des campus de l'UCLouvain (Louvain-la-Neuve), l'ULB, Saint-Louis (Bruxelles), l'UNamur (Namur), l'ULiège (Liège) et l'UMons (Mons) sont généralement ouvertes pendant le blocus (avec des exceptions pour le blocus de Noël). Chaque étudiant peut donc y aller pour étudier au calme. Il est également toujours possible d'étudier dans un café ou de réviser chez soi. D'ailleurs, on peut totalement étudier chez soi tout en étant accompagné d'autres jeunes, dans le cadre d'un blocus virtuel. L'idée consiste alors à

se regarder en train d'étudier via une webcam

. Certains jeunes ont toutefois trouvé

des endroits insolites pour étudier

. C'est le cas de cette étudiante qui a passé son blocus dans une abbaye, où elle s'est retrouvée au calme et dans sa "bulle d'études".

Si vous étudiez chez vous, il est essentiel de bien se positionner pour ne pas avoir mal au dos ou à la nuque en étudiant. Un ergonome nous a en effet donné plusieurs conseils pour éviter aux étudiants d'avoir mal en étant assis devant leur ordinateur ou devant leurs feuilles de cours.

Comment réussir un examen écrit ou oral?

Un examen écrit sous forme de questions ouvertes ou un questionnaire à choix multiples (QCM) ne demandent pas la même préparation qu'un examen oral. Pour bien se préparer lors des examens oraux, il est conseillé d'ordonner ses idées, de répéter devant un miroir, et de soigner son introduction et sa conclusion. Ce sont des petites astuces qui vous seront utiles lors d'un examen, mais aussi une présentation de TFE ou d'une défense de mémoire.

Pour réussir un examen écrit, l'important est de bien lire la question, de visualiser le chapitre du cours qui parle de ce thème et de structurer un plan de réponse avant de l'écrire au propre. Bien structurer ses idées permet de gagner du temps lors d'un examen et de restituer toutes ses connaissances de la meilleure des façons. Si votre professeur vous avait donné des tuyaux pour ses examens, c'est également le moment d'y repenser ! Pensez enfin à bien vous relire à la fin pour gommer les éventuelles erreurs et fautes d'orthographe. Si un porte-bonheur peut vous aider à avoir confiance en vous, n'hésitez pas à en utiliser, même s'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques de son utilité.

