La Libre Etudiant lance son compte Instagram

Afin de répondre toujours plus aux besoins des étudiantes et étudiants du supérieur, "La Libre Etudiant" a lancé son compte Instagram. Nous avons ainsi répondu à une demande des jeunes eux-mêmes qui désiraient pouvoir nous suivre sur un des réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus.

Nous allons bien évidemment garder notre marque de fabrique : partager une information de qualité, directement adressée aux étudiants et aux jeunes entre 18 et 30 ans. Pour ce faire, nous continuerons à aborder des thématiques diverses comme les kots, les jobs étudiants, le climat, les Erasmus, le blocus, etc. Nous allons également donner, comme nous l'avons toujours fait, la parole aux étudiants sur les sujets qui les concernent, raison pour laquelle vous retrouverez sur notre compte tous les témoignages et les portraits consacrés aux jeunes.

Si toi aussi, tu veux bénéficier de nos conseils et astuces, rejoins-nous sur notre compte Instagram.