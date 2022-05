Un podcast pour découvrir la vie estudiantine à Louvain-La-Neuve, une ville "pas du tout comme les autres"

Produit par l'UCLouvain, ce podcast en six épisodes raconte le parcours universitaire de deux étudiants.

Alors que les étudiants sont en plein blocus, voici un podcast qui pourrait bien égayer leurs moments de pause. L'UCLouvain vient en effet de sortir "Louvain-La-Neuve", une docu-fiction qui raconte la vie estudiantine de deux néo-louvanistes, Mathilde et Gabriel.

Au travers de six épisodes, le podcast aborde différents thèmes qui émaillent la vie universitaire, tels que l'alcool, la sexualité, les difficultés du blocus ou encore la réorientation scolaire.

"Louvain-la-Neuve, c'est une ville géniale, et à travers ce podcast on espère pouvoir retranscrire l'atmosphère si spéciale de la ville", commente le co-auteur du projet, Louis Escouflaire. "Je pense que ça fera plaisir aux étudiants de s'y retrouver, aux anciens de s'y replonger, et aux personnes qui n'y ont jamais vécu de la découvrir."

Louis Escouflaire, actuellement doctorant en linguistique à l'UCLouvain, n'en est pas à son coup d'essai en termes de docu-fiction sur la vie estudiantine. En 2020, son feuilleton sur le harcèlement sexuel, publié en plusieurs épisodes sur la page Facebook UConfessions, avait attiré plus de 100.000 internautes quotidiens.

Le podcast, disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur

le site de l'UCLouvain

, connaît un franc succès. En une seule journée, il comptabilisait déjà 4 500 écoutes, ce qui en fait le podcast le plus écouté en Belgique francophone actuellement.