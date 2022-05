Dates, matières à étudier... Tout savoir sur l'examen d'entrée en médecine 2022

C'est la dernière année que se tiendra le traditionnel examen d'entrée en médecine et dentisterie pour les jeunes francophones. Pour rappel, lors de la rentrée académique 2023-2024, cet examen sera remplacé par un concours d'entrée avec un nombre de places limités. Il ne "suffira" donc plus de réussir l'examen pour être accepté, le classement aura une grande importance.

En attendant, avec l'aide de "Mesétudes.be", le site web de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES), nous avons dressé un petit récapitulatif de ce qui attend les étudiants et étudiantes qui passeront l'examen d'entrée en médecine et dentisterie cette année.

A quelles dates aura lieu l'examen d'entrée en médecine pour l'année 2022-2023?

L'épreuve se tiendra à deux dates différentes : le 5 juillet et le 27 août 2022. Mais tu dois t'inscrire à l'avance pour participer. Si tu le peux, inscris-toi dès la première épreuve. De cette façon, si tu rates l'examen, tu auras une seconde chance fin août.

> Pour les informations concernant le nombre de tentatives aux tests, rendez-vous sur le site "Mesétudes.be".

Comment s'inscrire à l'examen d'entrée?

Les inscriptions se font uniquement en ligne. Pour l'épreuve du 5 juillet, elles sont ouvertes du 4 mai au 10 juin. Pour l'épreuve du 27 août, elles sont ouvertes du 15 juillet au 5 août. Au moment de l'inscription, chaque étudiant devra verser 30 euros. Précisions qu'il n'est pas indispensable de déjà avoir reçu son CESS (ou équivalent) pour s'inscrire à l'examen d'entrée. Par contre, il le faudra bel et bien au moment de s'inscrire à l'université, si l'examen est réussi.

Où aura lieu l'examen d'entrée en médecine 2022?

Après deux années marquées par le Covid, l'examen d'entrée pourra à nouveau avoir lieu de façon totalement normale. Il se tiendra pour tout le monde sur le site de Brussels Expo, au Plateau du Heysel à Bruxelles.

A quoi ressemble l'examen d'entrée en médecine et dentisterie?

Il s'agit qu'un questionnaire à choix multiple (QCM) à points négatifs. Par question, il y a 4 possibilités de réponse, et une seule bonne réponse. Si la réponse est bonne, tu as un point. Si elle est fausse, tu perds 0,3 point. Si tu ne réponds rien, il ne se passe rien.

L'examen est divisé en deux parties composées chacune de 4 matières. La première partie est la partie "scientifique". Les matières évaluées sont la chimie, la biologie, la physique et les mathématiques. La deuxième partie est relative à la communication et l'analyse critique de l'information. Les matières évaluées sont la capacité de raisonnement et d'analyse, la capacité à communiquer, la capacité éthique et la capacité à faire preuve d'empathie.

Concrètement, que faut-il étudier pour l'examen d'entrée en médecine?

Le programme détaillé de l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie est à retrouver dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017. Il y a 7 pages d'objectifs en tout. Pour chaque matière, tu retrouveras en détails les notions que tu dois connaître pour avoir toutes tes chances à l'examen.

Comment réussir l'examen d'entrée en médecine?

Pour réussir l'examen d'entrée en médecine, il faut obtenir 8/20 à chacune des 8 matières ET obtenir 10/20 à chacune des deux parties de l'examen (voir ci-dessus).

Comment se préparer à l'examen d'entrée en médecine? Où trouver des exemples d'examens d'entrée en médecine?

Des exemples d'examens précédents sont disponibles sous formede tests en ligne à cette adresse.