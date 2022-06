En Flandre, les élèves de 5 ans en 3ème maternelle doivent passer un test pour évaluer leur niveau de néerlandais: "Pas un examen d’entrée pour passer en primaire"

Des écoles d'été en Flandre pour les enfants et les jeunes réfugiés ukrainiens

Des écoles d'été seront organisées en juillet et août dans l'enseignement néerlandophone à l'attention des enfants et des jeunes réfugiés ukrainiens, annonce mercredi le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et son collègue des Affaires intérieures Bart Somers (Open Vld) dans un communiqué.