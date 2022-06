Qui est Emila Hoxhaj, la future présidente de la Fef?

La jeune femme de 23 ans l'avoue d'emblée: il s'agit de sa première interview. Si elle n'est pas encore habituée à l'exercice, son ton est pourtant déjà assuré lorsqu'elle parle de ses convictions. L'étudiante en Master 1 en politique et économie sociale à l'UMons a en effet à coeur de "mettre ses compétences au service des autres". "J'ai toujours eu cette fibre", explique-t-elle.

Originaire d'Ath, Emila Hoxhaj est la cadette de sa famille, composée de trois soeurs et un frère. "Ma famille est d'origine albanaise, ce qui fait que je suis bilingue albanais/français. Et on va dire que je me débrouille dans les autres langues que j'étudie", glisse-t-elle.

"Une fibre militante"

Dès son arrivée à l'université, la jeune femme a tenu à s'impliquer dans la vie étudiante. "J'ai été comitarde au cercle Wawa et, par conséquent, déléguée dans ma faculté. J'ai donc déjà une expérience de représentante, à un niveau très très local."

Elle-même kotteuse à Mons, l'étudiante est consciente des problématiques qui concernent les jeunes. C'est donc tout naturellement qu'elle a fini par participer aux actions de la FEF. "J'y ai participé un peu par hasard", avoue-t-elle. A l'époque, la jeune femme est interpellée par le fait que des étudiants sont appelés à rembourser la bourse qu'ils ont indûment perçue suite à une erreur dans leur dossier. Problème: certains d'entre eux n'ont été mis au courant de l'erreur que deux ans plus tard. "Je trouvais ça profondément injuste", explique-t-elle. Invitée par la FEF, elle décide donc d'occuper avec eux le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour alerter la ministre Valérie Glatigny. Précisons que la ministre avait finalement décidéd'effacer l'ardoise des étudiants et de revoir le système de bourses.

Une première action percutante qui lui a donné le goût de s'impliquer davantage. Il y a un an, la jeune femme est devenue la responsable campagne de la FEF et la gestionnaire du dossier "médecine". "Emila a excellé dans ce rôle", note Lucas van Molle. "Elle a la fibre militante et un profil fédérateur."

Si la jeune femme ne sait pas encore exactement ce qui l'attend, elle sait déjà que, parmi les thèmes abordés, figureront "la précarité étudiante et le harcèlement". "Cette nouvelle fonction ne me fait pas peur", affirme Emila Hoxhaj. "J'ai beaucoup de soutien au sein de la FEF. Et puis c'est l'occasion de mettre en application ce que j'apprends aux cours directement sur le terrain."