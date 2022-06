Trois universités belges dans le top 200 des meilleures du monde

Comme chaque année, QS Quacquarelli Symonds a établi son classement des meilleures universités du monde. Il apparaît que trois universités belges se classent dans le top 200. La KU Leuven reste la meilleure université de Belgique et se classe en 76ème place. On retrouve ensuite l'Université de Gand en 143ème position, suivie par l'UCLouvain, meilleure université francophone,à la 195ème.

Dans le top 500, sont présentes quatre universités belges : l'ULB (210ème), la VUB (251ème), l'Université d'Anvers (280ème) et l'Université d'Hasselt (449ème place).

En bout de classement, on retrouve l'Université de Mons (521-530ème) et l'Université de Liège (701-750ème).

Si les établissements supérieurs belges jouissent donc d'une excellente réputation, notons qu'ils ont tous perdu des places dans le classement, à l'exception de l'Université d'Hasselt qui en a grappillé quelques unes.

"Des institutions qui forme les talents du monde entier"

"Malgré les régressions importantes, voire spectaculaires, la dernière édition du classement mondial des universités QS met en lumière la force durable du secteur de l'enseignement supérieur belge. La plupart de ses institutions classées restent sans équivoque parmi les 300 meilleures au monde", note Ben Sowter, vice-président principal de QS. "Ses universités jouissent toujours d'une grande estime auprès des employeurs ; elles ne cessent de séduire et de former les talents du monde entier. Cependant, une forte baisse de l'impact de la recherche aurait pu nuire à sa réputation auprès des universitaires. Un recalibrage de la manière dont le secteur affecte les ressources et définit ses priorités de recherche pourrait être envisagé pour palier ces lacunes mineures."

Pour établir son classement des meilleures universités du monde, QS se base traditionnellement sur 6 critères : la réputation académique, la réputation auprès des employeurs, l'impact de la recherche, le ratio faculté/étudiants, le ratio international du corps professoral et le ratio des étudiants étrangers. Cette année, le classement a tenu compte de deux éléments supplémentaires : l'employabilité des étudiants et la collaboration internationale en matière de recherche.

La KU Leuven a obtenu sa première place nationale grâce à son excellente renommée internationale et auprès des employeurs. Elle s'est également distinguée au niveau de l'impact de la recherche. Notons que son principal domaine de recherche est la médecine, mais la Belgique dans son ensemble a baissé dans ce domaine.