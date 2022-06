La Cour constitutionnelle annule les nouveaux objectifs du secondaire flamand

À la suite d'un recours introduit par l'enseignement catholique et par les écoles de pédagogie Steiner, entre autres, la Cour a décidé d'annuler les objectifs finaux d'enseignement fixés début 2021 pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire de Communauté flamande. "Ceux-ci sont tellement vastes et détaillés qu'ils présentent les caractéristiques d'un programme d'enseignement complet, de sorte qu'ils peuvent être de nature à constituer un obstacle fondamental, pour les écoles, à la réalisation d'un projet pédagogique propre", communique la Cour jeudi en parallèle de son arrêt.

Les effets du décret annulé sont cependant maintenus pour quelques années (jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse), pour ne pas perturber l'organisation de l'enseignement.

Pour le moment, ces nouveaux objectifs finaux sont uniquement entrés en vigueur, cette année, pour la première année d'études du deuxième degré (troisième année de secondaire).