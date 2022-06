Pas de vie sociale, ambiance de compétition... 5 clichés autour des études de médecine

À chaque étude, ses clichés. Dans cette nouvelle série intitulée "Cliché ou réalité?", "La Libre Etudiant" s'est intéressée aux idées reçues que l'on entend souvent sur certaines facultés. Le but : déconstruire les stéréotypes, tout en apportant de précieuses informations à celles et ceux qui voudraient tenter l'aventure.

Après avoir répertorié les clichés en droit et en psycho, nous avons décidé de nous consacrer aux études de médecine. Pour ce faire, nous avons interrogé divers étudiants et étudiantes afin qu'ils nous énoncent les idées reçues qu'ils ont le plus souvent entendues.



1. Les étudiants en médecine n'ont aucune vie sociale

"La première année, je me suis quand même privée de voir mes amis", reconnait Margot, étudiante en bachelier de médecine à l'ULB. "Je ne savais pas comment ça se passait donc je voulais privilégier mes études. Mais, par la suite, je me suis rendue compte que ce n'était pas utile de se priver de tout. Personnellement, j'ai le temps d'aller à la salle de sport tous les jours, j'ai le temps de sortir, de voir mes potes. Je pense que la pression des études est si grande en médecine que c'est justement notre vie sociale qui nous aide à tenir le coup."

Joanne, étudiante en médecine à l'UCLouvain, a aussi tenu à garder une vie sociale active. "Je me suis mise en couple, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui. Je suis aussi baptisée. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver du temps pour tout faire, mais c'est faisable", explique-t-elle.

Que les plus anxieux se rassurent : il ne faut donc pas forcément se couper du monde pour réussir ses études en médecine. Malgré tout, certains étudiantes et étudiants ont préféré limiter leur vie sociale pour privilégier leurs études et avoir les meilleurs points possibles. C'est le cas de Lolita, étudiante en master de médecine à l'ULB. "Je n'ai jamais eu aucun examen de passage. Pendant l'année, je limite ma vie sociale. Cela veut dire que je refuse des soirées et que je ne m'accorde qu'une grosse sortie une fois toutes les deux semaines, on va dire. Par contre, je me lâche pendant les grandes vacances, où je profite davantage." Javier, également étudiant à l'ULB, a aussi fait ce choix. "Ma vie sociale était limitée surtout pendant mon bachelier. Je bossais de 8h à 20h. Après les cours, j'allais en bibli avec des amis. Mais je sortais quand même le week-end. Depuis que je suis en master, j'ai davantage de vie sociale car nos stages nous permettent d'avoir une vie qui se rapproche du monde du travail."

2. Il faut être super intelligent pour pouvoir faire médecine

"Cette phrase me met vraiment en colère", annonce d'emblée Joanne. "Je ne dis pas que les études de médecine sont faciles, loin de là, mais pour moi ce n'est pas une question d'intelligence. Et puis ça veut dire quoi être intelligent? Il y en a de plusieurs types : l'intelligence émotionnelle, sociale, linguistique... Pour moi, c'est avant tout une question de méthode de travail. Chaque étude a ses difficultés."

"Il ne faut pas être surdoué pour faire médecine", confirme Lolita. "C'est surtout l'organisation et la motivation qui priment. Si on n'est pas motivé, on ne tiendra jamais pendant nos 6 années de master", explique-t-elle.

Margot ne dit pas autre chose. Pour elle, la méthode et la gestion du stress sont deux éléments importants, même si la quantité de matières est là. "Comme tout étudiant, si tu bosses tous les jours, tu réussiras ton année", résume-t-elle.

3. Il y a énormément de compétition entre les étudiants en médecine

"La compétition commence doucement à arriver en master", note Lolita. Après leurs trois années de master, les étudiants en médecine doivent en effet choisir leur spécialisation. Et, comme les places sont limitées, il y a forcément une compétition indirecte entre les étudiants qui visent la même spécialité. Pour choisir qui sera admis au master de son choix, le jury s'appuie sur plusieurs éléments : les points obtenus dans les cours de master, les stages, la motivation ainsi que les réalisations qui pourraient démarquer un étudiant des autres. "Du coup, quand on croise un étudiant qui vise la même spécialisation que nous, on ne peut pas s'empêcher de se dire 'ah tu vises cette spé-là'. Mais ça ne va pas plus loin", dit Lola. "Il y a beaucoup de cohésion entre nous. On ne se tire pas du tout dans les pattes. Il y a une bonne ambiance", poursuit-elle.

Christian Clerebaut, étudiant en médecine et président de la Fédération étudiante de l'Université de Liège, explique que "l'organisation des études pousse à une certaine compétition. Elle peut être saine ou non, cela dépend des cohortes. Ce qui peut potentiellement s'observer, c'est une baisse de l'entraide ou un potentiel climat de méfiance. Les étudiants cherchent en général à se démarquer où à se faire bien voir pour pouvoir arriver à leur but. Ce qui est tout à fait naturel lorsque l'on sait que cela donne l'orientation de la carrière professionnelle de l'étudiant."

Des étudiants que nous avons interrogés ont dit ressentir une compétition et ce, dès les premières années. "Personnellement, j'ai ressenti une ambiance insidieuse de compétition", explique Rachel, étudiante en bachelier de médecine. "Cela ne me convenait pas. J'ai donc changé d'orientation", dit-elle.

©shutterstock

4. Les étudiants en médecine ne restent qu'entre eux

"J'ai quand même l'impression que c'est plutôt vrai", explique Margot. "Moi-même, je ne reste qu'avec des étudiants et étudiantes en médecine", avoue-t-elle.

Adrien, étudiant de master en médecine à l'ULiège, trouve que les étudiants se mélangent. Pour lui, si certains étudiants en médecine restent entre eux, "c'est parce qu'ils consacrent beaucoup de temps à leurs études. Donc les seules personnes qu'ils voient souvent, ce sont les autres gens de leur auditoire."

Pour Mathilde, étudiante en master à l'ULB, cette impression vient du fait "qu'on adore parler médecine". "On ennuie souvent les autres avec nos conversations", plaisante-t-elle. Mais, pour elle, c'est faux de dire que les étudiants en médecine ne restent qu'entre eux. "C'est même plutôt rare qu'on ne fasse des soirées qu'entre nous. On fait des soirées universitaires avec des étudiants d'autres facultés, donc on rencontre forcément du monde."

5. Les étudiants se prennent de haut car ils font médecine

Tous les étudiants en médecine ne sont pas arrogants mais, comme partout, il y en a. "J'ai déjà entendu des étudiants dire 'nous sommes l'élite' ou 'on est les meilleurs car on fait médecine'. J'ai vraiment halluciné", explique Joanne.

"Je n'ai jamais eu cette impression "d'arrogance" chez les étudiants en médecine. Mais c'est vrai qu'on pense peut-être parfois que la médecine demande un niveau d'exigence et d'implication qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres études", note Mathilde. "Mais je respecte toutes les autres études. Chacun choisit le domaine qui lui plait le plus."

"C'est une question de personnalité, pas de faculté", pense Margot. "Personnellement, je me suis fait de super amis dans mon année."