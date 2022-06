Polémique à l'UAnvers : une vidéo montrant un professeur et un assistant tenir des propos discriminatoires suscite l'indignation

L'université mène une enquête approfondie. Selon elle, les images ont été tournées dans un auditorium après un examen, sans qu'aucun étudiant ne soit présent. Sur les images, on voit la conversation entre un professeur et son assistant qui ne semblent pas savoir qu'ils sont enregistrés. Ils discutent notamment du "jargon" des jeunes Marocains. L'un d'entre eux évoque aussi le fait qu'il trouve "plus facile" que la communauté juive orthodoxe soit "très fermée". "Ils vont dans leurs propres écoles, avec leurs propres livres de biologie", disent-ils. "N'est-ce pas plus simple que de devoir adapter notre éducation à chaque fois à chaque nouveau 'truc' et 'truc' ?".

Les images ont été enregistrées le 24 mai, après un examen pratique de botanique dans le cadre du bachelier en pharmacie alors que les "examens ne sont normalement pas enregistrés", selon l'université. "Ce cas a été répertorié par erreur dans le 'système' comme un cours", ajoute-t-elle. Or les cours sont enregistrés pour pouvoir être suivis à distance dans le cadre des mesures sanitaires liées au coronavirus.

Certaines parties de la conversation ont été jugées comme "personnellement absolument inacceptables" par le recteur Herman Van Goethem. "L'administration de l'université examine cette question en vue d'une éventuelle action", conclut-il.