Le FNRS attribue plus de 400 nouveaux postes de recherche

Le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) a désigné mardi, à l'issue de son conseil d'administration, plus de 400 chercheuses et chercheurs qui entreront en fonction dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la rentrée prochaine.

En tout, ce sont plus de 1.300 dossiers de candidatures pour des bourses ou des mandats de recherche qui sont arrivés sur la table du FNRS pendant le premier semestre 2022. Toutes ces demandes étaient en relation avec les domaines de la recherche fondamentale que sont les sciences de la vie et de la santé, les sciences exactes et naturelles ou encore les sciences humaines et sociales.

Elles ont été analysées par des spécialistes internationaux, d'abord à distance, puis via une quinzaine de commissions scientifiques. Grâce à ce procédé, 405 dossiers ont été choisis. Ainsi, 363 doctorants et post-doctorants, ainsi que 42 chercheurs permanents (18 chercheurs qualifiés, 10 maîtres de recherches et 14 directeurs de recherche) se sont vu attribuer un poste de recherche.

Grâce à un budget d'environ 200 millions d'euros par an, le FNRS finance tous les ans près de 2.000 chercheuses et chercheurs, quel que soit le stade de leur carrière scientifique. En outre, le Fonds intervient également dans 1.000 dossiers de recherche scientifique. Tous ces travaux se déroulent au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et des institutions du fédéral et de la FWB.