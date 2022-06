Accueil Belgique Enseignement Propagande politique dans les écoles: Ecolo dénonce les “prix du PS” remis dans six écoles de Huy L’échevin PS de l’Enseignement n’y voit pas malice. “Ce prix existe depuis la nuit des temps”, dit-il. Monique Baus Journaliste service Belgique ©BELGA

Après les évaluations et les conseils de classes, le temps arrive des cérémonies de distribution des bulletins et de remise des prix. On peut disserter sur leur utilité et leur modernité. Reflet de pratiques...