5 astuces pour améliorer son niveau en langues en dehors des cours

Tu as déjà les bases en néerlandais mais tu voudrais étendre ton vocabulaire pour pouvoir tenir une conversation? Tu te débrouilles en anglais mais tu aimerais l'utiliser dans un cadre professionnel? Tu as fait de l'espagnol il y a longtemps et tu aimerais pouvoir t'en servir en vacances? Voici quelques conseils.

1. Avoir une motivation

Tous les étudiantes et étudiants connaissent généralement bien les conseils pour s'améliorer en langues mais, bien souvent, ils ne dégagent pas de temps pour les appliquer. Pour vraiment s'améliorer en langues il faut donc avoir un objectif et s'y tenir. L'objectif peut être simple : commander des plats et des boissons en vacances. Ou il peut être plus ambitieux : mener une conversation professionnelle ou habiter dans un autre pays. Peu importe, tant que l'objectif compte assez pour se donner les moyens d'y arriver.

2. S'imaginer des conversations

Si tu maîtrises les bases de la grammaire, tu vas vite avoir besoin de plus de vocabulaire pour exprimer des idées. Il se peut que tu ne te retrouves pas dans le vocabulaire que tu apprends au cours. En effet, le vocabulaire dont tu as besoin dépend de ton objectif. N'hésite donc pas à l'enrichir par toi-même. Comment? En commentant des choses que tu vois dans la rue dans la langue que tu souhaites apprendre. De cette façon, tu sauras vite quels mots te manquent.





N'hésite pas non plus à imaginer une conversation de la vie de tous les jours avec un(e) inconnu(e). Qu'aurais-tu pu dire? Qu'est-ce qui aurait été plus difficile? Imagine des situations en lien avec ton objectif et apprends en douceur le vocabulaire qu'il te manque. Il ne sert à rien de se faire des listes de 100 mots par jour. L'important est d'en retenir quelques-uns chaque jour et de reproduire régulièrement l'exercice pour les utiliser et en apprendre de nouveaux.

3. Utiliser correctement les sous-titres pendant les films

Mettre les sous-titres est une bonne idée, mais encore faut-il le faire de façon appropriée. Selon un article de The Conversation, les débutants devraient mettre le son dans leur langue maternelle et les sous-titres dans la langue étrangère s'ils veulent bien apprendre. Au contraire, les personnes qui ont déjà un bon niveau en langue ne devraient pas mettre de sous-titre du tout, étant donné qu'ils risquent d'entraîner une surcharge cognitive pendant le visionnage. Les personnes qui ont un niveau intermédiaire, elles, peuvent choisir la méthode avec laquelle elles sont le plus à l'aise.

4. Lire, et parler quand l'occasion se présente

Comment a-t-on enrichi notre vocabulaire lorsqu'on était petit? En lisant, et en parlant avec les autres. Il n'y a pas de raison que ce soit différent avec une langue étrangère. Si tu as encore trop peur de parler, sache qu'il existe des livres pour tous les niveaux. Pourquoi ne pas commencer par lire les médias en langue étrangère plutôt que dans sa langue maternelle? Il ne faut pas forcément lire tout le journal, mais un article par jour suffit déjà pour progresser. De préférence dans un domaine qui te plait.

5. Oser

Généralement, les adolescents et adultes n'osent pas parler de peur de faire des fautes. Or, c'est en parlant qu'on s'entraîne. Peu importe si tu fais des fautes tant que tu arrives à te faire comprendre. Dans le pire des cas, ton interlocuteur te corrigera peut-être et tu auras appris quelque chose. N'aie donc pas peur de te lancer. Parle lentement au début ou prépare tes phrases à l'avance puis, petit à petit, laisse-toi aller et ose faire des fautes. S'imaginer pouvoir apprendre une langue sans jamais faire d'erreur n'a pas de sens. Tu dois apprendre à passer au-dessus de cette peur si tu veux t'améliorer... et faire de moins en moins de fautes à l'avenir.