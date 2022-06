La Belgian American Educational Foundation (BAEF) a cent ans. Un peu plus même…. en raison des confinements liés au Covid-19, cette institution capitale dans les relations entre la Belgique et les États-Unis a fêté, mardi soir, son centième anniversaire à Bruxelles. Le roi Philippe et l’ambassadeur américain Michael Adler devaient participer à une soirée à la place Flagey, de même que de nombreux politiques, scientifiques, chercheurs, juristes, professeurs et ingénieurs qui ont bénéficié des bourses de la BAEF depuis des décennies.

Parmi les politiques figurent des personnalités aussi diverses que Paul Magnette, Koen Geens, Samuel Cogolati, Thomas Dermine, Petra De Sutter, Benjamin Dalle, Alexia Bertrand et Nicolas Janssen.

Chaque année depuis 1920, année de sa fondation, la BAEF finance des masters et des projets de recherche d’étudiants belges qui partent étudier dans les meilleures universités américaines comme Harvard, Columbia, Princeton, Berkeley, Yale, MIT ou Stanford. À l’inverse, elle soutient des étudiants américains qui viennent étudier en Belgique.

En un siècle, plus de 4 100 Belges et près de 1 030 Américains ont reçu ce soutien financier, souvent indispensable en raison des frais très élevés des universités aux États-Unis. Les bourses comprennent actuellement une allocation allant de 20 000 à 50 000 dollars et le paiement des frais de scolarité variant entre 40 000 et 80 000 dollars. La sélection de cette année (photo prise le 3 juin) comprend 86 boursiers belges et 10 boursiers américains.

Tout est parti de l’élan de générosité des Américains à l’égard du peuple belge durant la Première Guerre mondiale. Un ingénieur de l’Iowa, Herbert Hoover, décide de mettre sur pied en octobre 1914 une Commission for Relief for Belgium (CRB) pour organiser la distribution de nourriture en Belgique et dans le nord de la France. Grâce à des fonds publics et privés, la CRB parviendra à nourrir les Belges à des prix de 15 à 20 % moins élevés que dans les pays voisins. À la sortie de la guerre, Hoover et d’autres utilisèrent les fonds restants pour créer la BAEF. L’argent a notamment servi à financer la restauration de la bibliothèque de Louvain et à construire le siège administratif de l’ULB, avenue Franklin Roosevelt. Hoover devint président des États-Unis entre 1929 et 1933.