Un site web récapitule toutes les aides disponibles pour les étudiants

À l'initiative de Valérie Glatigny (MR), ministre de l'Enseignement supérieur, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance aujourd'hui une vaste campagne de communication sur l'ensemble des aides disponibles pour les étudiants. Celle-ci aura un double objectif : faire connaitre les différents types d'aides existantes pour les étudiants de l'enseignement supérieur et les élèves de l'enseignement secondaire, et encourager les étudiants et parents qui en ont besoin, à solliciter ces aides.

"De nombreux dispositifs, à tous les niveaux de pouvoir, existent pour soutenir les jeunes et leurs parents qui rencontrent des difficultés financières, mais ils ne sont pas toujours connus ni lisibles pour les étudiants et leurs parents. Il est important de rassembler un maximum d'informations afin de faciliter la recherche et, ensuite, la demande d'aides en matière d'allocations d'études, de logement ou encore de transport", a souligné Valérie Glatigny.

Des études démontrent en effet que moins de 60% des étudiants de l’enseignement supérieur connaissent l’existence des allocations d’études pouvant être accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette méconnaissance a pu être constatée durant la crise sanitaire, et s’applique aussi malheureusement aux aides mises en place par les autres niveaux de pouvoir, ainsi que pour celles mises en place par les universités.

Un site web qui regroupe toutes les aides

Pour faciliter la recherche des jeunes, toutes les aides proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont regroupées sur un site de référence : https://aides-etudes.cfwb.be/.

Allocations d'études, allocations familiales, logement, santé, transports en commun... Les différentes aides sont réparties par thème afin de faciliter le processus. Le site explique ensuite au jeune comment il peut demander l'aide qu'il souhaite. A noter qu'en plus de cela, les établissements supérieurs proposent également des aides supplémentaires. Il peut donc également être intéressant de jeter un œil aux aides proposées par les universités et hautes écoles, directement sur leurs sites internet respectifs.

Au-delà de cette campagne d'information, la ministre rappelle que les procédures de demande d’allocations d’études pour l’année académique et scolaire 2022/2023 s’ouvriront ce 5 juillet 2022.