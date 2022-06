L’opération "Rentrée numérique" touchera 25.000 élèves d’ici l’an prochain

En cette fin d'année scolaire, c'est l'heure des bilans. L'ASBL EducIT livre le sien à propos de la numérisation des écoles secondaires, sur la base du vécu de son opération "Rentrée numérique" lancée en 2019-2020. Celle-ci ne consiste pas seulement à apporter du matériel dans les écoles (qui risquerait bien dans ce cas de prendre la poussière dans les armoires), mais aussi àtransformer les pratiques des enseignants. L'opération déployée est basée sur trois principes : une approche par école, un accompagnement des enseignants et un équipement uniforme des élèves (nommé le modèle "1 pour 1").

En trois ans, le nombre d’établissements qui ont opté pour le modèle "1 pour 1" est passé d’un seul à plus de 50. Plus de 3 000 enseignants ont bénéficié de formations individuelles et plus de 12 000 élèves ont été équipés d’une machine. Cinquante écoles supplémentaires devraient se lancer dans le modèle "1+1" l’année prochaine. Comme les écoles qui ont déjà fait le choix du modèle "1+1" continuent à équiper leurs nouvelles cohortes, on estime que le nombre total d’élèves embarqués dans l’opération devrait dépasser 25 000 l’an prochain.

Mais le moment est venu de s'assurer que le soufflé ne retombera pas. "Tout est en place pour que les fédérations de pouvoirs organisateurs avec lesquels nous travaillons depuis le début reprennent la main", indiquent les initiateurs de l'opération, Philippe Van Ophem et Daniel Verougstraete dont l'ASBL Educ IT entamera sa dernière année d'accompagnement dans les écoles à la rentrée prochaine. "La rapidité de la progression du nombre d'élèves et d'écoles concernés dépendra de l'encouragement des pouvoirs publics."

Environ 225 € à charge des parents

Premier point d'attention : le financement du matériel. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place divers soutiens financiers pour équiper les écoles et les élèves. Pour les jeunes scolarisés de la 3e à la 7e secondaire, notamment, la Fédération intervient à hauteur de 75 euros par ordinateur. Dans le cadre de l'opération "Rentrée numérique", les parents s'engagent dans un système de leasing qui permet d'acquérir la machine après trois ans. Après déduction de cette aide, leur facture totale s'élève à environ 225 €. Une partie peut être prise en charge par le fonds de solidarité créé à cet effet. Il faut encourager les écoles à se lancer, insistent les deux interlocuteurs.

"Il semble aussi opportun d'augmenter la contribution publique, par exemple à hauteur de 150 euros par élève", suggère Philippe Van Ophem. Autre piste : mettre en meilleure cohérence les budgets débloqués par les différents acteurs. "On n'a pas 350 millions d'euros comme la Flandre… On ne peut pas se disperser dans des directions opposées quand on a nos moyens", ajoute Daniel Verougstraete.

L'autre volet des recommandations concerne l'aspect pédagogique. "Les changements sont profonds pour les enseignants, constate encore ce dernier. Il ne faut pas sous-estimer le temps long qui sera nécessaire pour développer le savoir-faire numérique pédagogique." Les techno-pédagogues d'Educ IT et des différents réseaux forment, dans chaque école, le référent numérique et les enseignants. Puis le référent numérique et la cellule numérique mise en place dans l'école prennent le relais. Pérenniser ces fonctions est donc essentiel.

La moitié des élèves en veulent plus

L’évaluation de l’opération que vient de réaliser la Fondation Roi Baudouin dans les premières écoles engagées montre une grande marge de progression possible. À ce stade, on constate que le numérique est surtout utilisé par les enseignants pour la communication, l’encodage des points et le dépôt de ressources. Les usages pédagogiques augmentent au fil du projet. Mais les pratiques de remédiation et de différenciation restent rares.

Cela étant, le sentiment général est très positif. Environ deux tiers des élèves et des enseignants estiment que l’utilisation de l’outil numérique a un effet bénéfique sur l’engagement, le plaisir d’apprendre et l’autonomie. Plus de la moitié des élèves en veulent plus. Enfin, du côté des enseignants, il apparaît que le projet a contribué à lever les principaux freins à leur intégration du numérique (à savoir les problèmes techniques et le manque de vision, de pratique et de formation).