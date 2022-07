Comment se remotiver après avoir raté des examens ?

L'heure des résultats a sonné. Si certains étudiants passeront des vacances paisibles sans seconde session, d'autres devront repasser plusieurs examens en août. Comment faire pour ne pas se laisser démoraliser? Comment rebondir après un échec? "La Libre Etudiant" a demandé quelques conseils à Sylviane Bachy, responsable du service d'accompagnement aux apprentissages à l'ULB, et à Françoise Voglaire, psychologue et adjointe à la direction du service d'aide aux étudiants de l'UCLouvain.

1. Prendre du recul et du repos

Après ta session de juin, il est normal que tu sois épuisé. Il est donc essentiel que tu prennes le temps de souffler, même si tu as eu une mauvaise surprise à l'annonce de tes résultats. Quand on est fatigué, l'émotionnel a tendance à prendre le dessus. Se reposer les deux premières semaines de juillet, sans penser aux cours, permet donc de remettre de l'ordre dans ses idées et de prendre du temps pour soi.

2. Comprendre l'échec

Un échec n'est pas une fatalité. Pour le tourner en réussite, il faut toutefois que tu comprennes pourquoi tu as raté. Etait-ce à cause d'une mauvaise méthode de travail? Etait-ce parce que tu n'étais pas préparé aux types de questions? Etait-ce parce que tu as des lacunes? Il est essentiel de déterminer la cause pour pouvoir agir dessus. "Si c'est une question de méthode, on peut leur apprendre des techniques qui leur correspondent. On peut également passer en vue des questions d'examens et leur expliquer la bonne manière de répondre", explique Sylviane Bachy (ULB). "Si c'est une question d'environnement de travail, on peut leur suggérer de faire quelques adaptations. Mais la solution sera différente pour chaque étudiant. On aime donc beaucoup travailler au cas par cas dans les services d'aide", note Françoise Voglaire (UCLouvain).

3. Reformuler ses objectifs

Une des causes de l'échec peut aussi être un mauvais choix d'études. Pour retrouver sa motivation ou pour trouver le courage de se réorienter, il faut avant tout que tu te demandes si tu aimes ses études. Dans quoi te vois-tu travailler plus tard? Pourquoi as-tu choisi ces études à la base? Te correspondent-elles? "Certains comprendront qu'il vaut mieux qu'ils se réorientent, d'autres se rendront compte qu'ils adorent leurs études, ou même qu'ils n'ont pas d'affinités avec certains cours", explique Sylviane Bachy.

4. Retrouver l'estime de soi en pensant au positif

Pour retrouver confiance en tes capacités, tu dois te souvenir de ce qui a bien été. Repense aux examens que tu as réussis et souviens-toi de ce que tu avais fait pour y arriver. Tu pourras sans doute réutiliser cette technique pour les autres cours. Même si tu as raté tous tes examens, il y a forcément des choses que tu as réussies dans ta vie personnelle et dans tes loisirs. Penses-y pour te redonner la force. "Pour éviter de se mettre trop de pression et apprendre à repenser de façon positive, il est important de voir le verre à moitié plein", confirme Françoise Voglaire. "Si la famille a tendance à mettre la pression à l'étudiant, il faut en discuter ouvertement. Bien souvent, les jeunes se mettent déjà suffisamment la pression, en rajouter est alors contreproductif et peut avoir des conséquences sur leur estime d'eux-mêmes", notent les deux expertes.

5. Définir un plan de bataille

Une fois que tu as retrouvé la motivation, il faut que tu établisses un nouveau planning d'études pour ta seconde session. Si tu as des lacunes, c'est également le moment de trouver un moyen de les combler. Il faut ensuite que tu répartisses ton temps de façon raisonnée, en tenant compte du temps d'études dont tu as besoin, de tes loisirs et de ton éventuel job étudiant. Elaborer un planning réaliste et s'y tenir est l'une des clés de la réussite.

-> Si tu as besoin d'aide pour t'aider à surmonter tes échecs aux examens, tu peux toujours contacter le service d'aide de ton établissement qui te fournira une aide personnalisée.