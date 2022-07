Emila Hoxhaj, la prochaine présidente de la FEF, fixe son cap : "On va se concentrer sur la diminution des coûts des études"

Quelles seront vos principales priorités ?

On remarque que la hausse du coût de la vie a encore aggravé la précarité étudiante. Une enquête que nous avons récemment menée montre que 89 % des étudiants continuent à trouver que leurs études sont trop chères. Principalement, les logements et leurs charges, dont l’énergie. Des aides sont bien mises en place, mais elles sont insuffisantes, disséminées, les démarches sont parfois compliquées, et elles ne touchent pas le public concerné. Nous pensons qu’il faut travailler à la source des problèmes. C’est pourquoi on va se concentrer sur la diminution des coûts.

Ensuite, toutes les activités étudiantes vont reprendre à la rentrée. Et là, nous attendrons une réponse claire de la ministre concernant le financement des aides visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes sur les campus. En 2021, par circulaire, la ministre Valérie Glatigny avait demandé aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en place une série de choses mais sans en donner les moyens…

Vous avez dernièrement lancé une vaste consultation des étudiants. En quoi ses résultats vont-ils orienter votre action ?

La question des évaluations "normales" auxquelles on est revenus après deux années de crise sanitaire a, en particulier, suscité de très nombreuses remarques. Une réflexion est entamée sur les rythmes académiques et les évaluations par bloc ou continues. Il faut faire quelque chose pour améliorer la réussite. Jusqu’ici, 60 % des étudiants ratent complètement leur première année. À ce propos, les nouvelles règles de réussite qui arrivent vont selon nous entraîner un tri encore plus grand. Dès la rentrée, on va lancer une campagne d’information pour communiquer les changements aux étudiants et travailler à restaurer l’égalité des chances.

À noter aussi que de nombreux étudiants, surtout ceux qui se retrouvent dans d’énormes amphis où ils bénéficient d’assez peu d’accompagnement, plaident pour que les cours soient enregistrés comme pendant le distanciel imposé pendant la pandémie. Nous allons détailler tous les résultats de cette consultation en septembre, à l’occasion de notre université d’été. Ils seront confrontés aux représentants politiques lors d’un grand débat. Puis on en sortira des recommandations politiques qui seront à la base de notre travail à l’approche des élections de 2024.

Souhaitez-vous ajouter l’une ou l’autre revendication ?

Nous allons continuer le travail concernant les stages avec trois recommandations fortes : un cadre clair pour fixer les règles d’évaluation, la lutte contre le harcèlement dans le cadre des stages, et la limitation des frais qui y sont liés. Un seul exemple : le coût du trajet voire du logement pour les étudiants envoyés en stage loin de l’endroit où ils habitent est parfois énorme. Enfin, je voudrais également dire un mot des infrastructures. À la Cambre, l’eau est tombée sur les travaux des étudiants. Au Conservatoire, beaucoup de locaux de cours ne seront pas rénovés. On en reparlera.