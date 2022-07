Les études en Belgique, dernière chance pour Aglaé et Lou de devenir médecins

Mardi, 7 heures 30. C’est le moment des dernières révisions pour des milliers de jeunes qui aspirent à devenir médecins ou dentistes.

Pour la première fois en trois ans, l’examen a lieu sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, pour tous les candidats. Les deux dernières éditions avaient été décentralisées dans les différentes universités, en raison de la pandémie de Covid-19.

"Je réessaie cette année"

Devant les grilles de Brussels Expo, l’ambiance est plutôt détendue. Certains participants sont venus accompagnés de leurs parents tandis que d’autres patientent assis dans l’herbe avec des amis.

C'est le cas de Célia et Lise, respectivement 18 et 19 ans, qui passent l'examen pour la troisième fois. "J'avais tenté ma chance l'année passée mais ça n'a pas fonctionné, explique Célia. Je me suis donc inscrite à un bachelier en sciences biomédicales et je réessaie de passer l'examen cette année. On verra ce que ça donne." L'enjeu est de taille. Si elle n'obtient pas la moyenne, le règlement lui interdit de représenter l'examen pendant cinq ans.

"Des exercices depuis cinq jours"

De façon générale, les candidats semblent prêts. Certains ont suivi des cours préparatoires tous les samedis pendant l'année scolaire. D'autres ont révisé les examens des années précédentes et les syllabus des cours de première année. Patricia vient de sortir de rhéto et a toujours voulu devenir médecin. "J'ai fait les cours prépa à Namur pendant l'année. Et ici, ça fait cinq jours que je refais des exercices", explique-t-elle. En dépit de cet entraînement, elle affirme ne pas se sentir tout à fait confiante.

Aglaé et Lou, 21 ans, sont venues de France après avoir raté le concours organisé là-bas à la fin de leur première année de médecine. Les études en Belgique représentent leur dernière chance de pouvoir exercer le métier de leurs rêves. "Pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'être admises à cause des quotas, explique Aglaé. Seuls 30 % de non-résidents sont acceptés, alors on a étudié pendant un an comme si on passait un concours. Cela représente énormément d'investissement, y compris au niveau financier."

La tension est palpable

Petit à petit, la foule devant la grille se disperse. Les participants se mettent à entrer et se dirigent vers la place qui leur a été attribuée. Quelques parents inquiets font un dernier signe à leur progéniture, tandis que des retardataires arrivent au pas de course.

À l’intérieur du Palais 5, l’atmosphère a complètement changé. La tension est devenue palpable. Les candidats sont penchés sur leurs copies, alignés sur des dizaines de rangées. Pas un bruit ne vient troubler leur concentration. Plus de 500 surveillants ont été engagés pour l’occasion et un détecteur d’ondes a même été installé pour déceler les tentatives de fraude.

Le timing est affiché sur des écrans géants. Les candidats ont trois heures pour répondre à 60 questions à choix multiples, portant sur la biologie, la chimie, la physique et les mathématiques. Après une heure et demie de pause, l’après-midi sera consacrée aux matières touchant à la communication.

À 17 heures, le marathon entier de QCM est terminé. "L'épreuve de mathématiques était vraiment difficile. Je pense avoir raté à cause de ça", déclare Patricia à la sortie de l'examen. Elle connaîtra ses résultats le 14 juillet.