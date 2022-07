Un candidat sur deux au dernier examen de médecine lancé ce matin à Bruxelles est non-résident

L'année prochaine, l'accès aux études de médecine et dentisterie sera régulé par un concours d'entrée encore plus sélectif.

Quelque 6086 personnes étaient attendues mardi matin à Bruxelles pour présenter l’examen d’entrée en médecine et dentisterie (dont une deuxième session sera organisée le samedi 27 août). Il s’agit du dernier examen d’entrée ouvrant la porte de ces filières. A partir de 2023-2024, leur accès sera régulé par un concours d’entrée qui, contrairement à l’examen, ne donnera le feu vert qu’à un nombre déterminé de candidats, départagés en fonction de leurs résultats.

En attendant, la règle n’a pas changé. Pour suivre les études qu’il a choisies, le candidat doit réaliser au moins 8/20 dans chacune des huit matières évaluées. Quinze questions à choix multiples sont proposées dans chaque matière (avec une réponse correcte sur cinq proposées). Les matières sont regroupées en deux grandes parties (les matières scientifiques: chimie, biologie, physique et mathématiques, et les aspects de communication et d’ analyse critique de l’information). Il faut également obtenir au moins 10/20 de moyenne dans chacune des deux.

Avec 6087 candidats attendus, on est dans le même ordre de grandeur que l’année passée (6165 inscriptions en juillet 2021). Comme d’habitude, les étudiants qui présentent l’épreuve pour la première fois sont largement majoritaires (4634 nouveaux pour 1452 qui réessaient). Ceux qui visent la médecine aussi (81%). Il y a deux-tiers d’étudiantes. Et la proportion de non-résidents tourne cette fois encore autour de la moitié. Elle dépasse pour la première fois un aspirant sur deux (50,1% ce mardi pour 49,5% l’année passée).

Il faut rappeler qu'au terme de l'épreuve, les non-résidents ne peuvent représenter plus de 30% des lauréats qui pourront s'inscrire à l'université. Des centaines de candidats non-résidents ont ainsi été recalés ces dernières années, bien qu'ils aient réussi l'examen.

Le bilan définitif de l’édition 2022 ne pourra bien sûr être dressé qu’après les résultats des deux sessions. A titre d'information, le taux de réussite moyen de ces dernières années tourne autour de 17% (dont 19,7% en août 2020, 16,9% en septembre 2020, 11,6% en juillet 2021 et 26,7% en août 2021).